Stada подтвердила перенос IPO из-за волатильности рынка

Немецкая фармацевтическая компании Stada официально подтвердила, что перенесла публичное размещение акций (IPO) из-за неопределенности и рыночной волатильности. Сейчас компания рассматривает новую дату для выхода на биржу. Ранее источники Bloomberg сообщили, что ее владельцы из частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven планируют провести IPO в сентябре текущего года.

Изначально Bain Capital и Cinven планировали начать продажу акций 19 марта. Обсуждения продолжаются, и детали планов листинга Stada все еще могут измениться. Дальнейший выбор даты будет зависеть от ситуации на финансовых рынках. Компания также рассматривает и другие варианты с Bain Capital и Cinven относительно ее будущего владения. При этом Stada подтвердила, что, несмотря на отсрочку, будет придерживаться своих целей по прибыли и продажам на 2025 год, пишет WSJ.

Stada рассчитывала привлечь €1,5 млрд в рамках IPO. Фармгигант провел переговоры с 60 инвесторами, список которых должен был опубликовать в апреле 2025 года. Согласно прогнозам аналитиков, рыночная стоимость Stada в рамках IPO может превысить €10 млрд ($10,9 млрд) от предполагаемого размещения. Прогнозируемая прибыль оценивается в $930-990 млн, выручка – в $4,25-4,4 млрд. При поддержке инвесторов Bain Capital и Cinven планировалось сократить долг компании на €3 млрд с текущих €5,6 млрд.

Продажа или листинг Stada могут стать одной из крупнейших сделок в сфере здравоохранения в Европе. Международные СМИ сравнивали его по масштабу с первичным размещением в Германии акций Porsche в сентябре 2022 года на €9,1 млрд.

Кроме того, это позволит Bain и Cinven завершить многолетние усилия по продаже актива, приобретенного в 2017 году за €5,3 млрд. По информации Bloomberg, владельцы Stada решили провести IPO после неудачных переговоров о продаже фармкомпании инвестиционной фирме GTCR.

Сообщалось, что Bain и Cinven привлекали для оценки различных вариантов дальнейшей деятельности Stada, включая продажу или IPO, инвесторов в Европе и США. В 2023 году они встретились, в частности, с JPMorgan Chase & Co, Rothschild & Co, Jefferies Financial Group, а также Morgan Stanley.

gxpnews