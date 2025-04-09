Фармкомпании ЕС предупредили о скором уходе в США из-за пошлин

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) обратились к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что тарифы, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, вынуждают их ускорить перенос производства в США. Для снижения риска оттока производителей лекарств из Европы в ассоциации призвали принять «быстрые и радикальные меры», пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, руководители фармкомпаний считают, что ЕС необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу отрасли и создать более благоприятные условия для инноваций. По их мнению, это позволит остановить отток инвестиций и научно-исследовательских разработок из Европы в США.

Соединенные Штаты являются крупнейшим фармацевтическим рынком по объему продаж для всех крупных фармкомпаний, как со штаб-квартирами в США, так и в Европе. Согласно последним данным Евростата, экспорт лекарств и фармацевтической продукции из ЕС в США в 2023 году составил около €90 млрд ($97,05 млрд).

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении всех стран ЕС пошлины составили 20%. Вместе с тем он временно освободил фармпродукцию от ответных пошлин. Однако аналитики считают, что вероятность их введения для отрасли по-прежнему остается высокой. До этого Трамп неоднократно грозил, что фармацевтические компании «с ревом вернутся» в США. Глава Белого дома предупредил, что, если они этого не сделают, им придется платить большие налоги.

Высказывание американского лидера взбодрило отрасль. Так, например, Johnson & Johnson объявила об инвестициях в $55 млрд в деятельность организации в США на церемонии закладки фундамента нового завода в Северной Каролине. Возможность переноса производства с зарубежных площадок на свои заводы в США рассматривают и в Pfizer. О планах вкладываться в американское производство заявляли и европейские игроки, в том числе датская Novo Nordisk.

Однако многие фармпроизводители призвали администрацию Трампа и чиновников ЕС исключить лекарства и медтовары из расширяющихся торговых войн. Они предупредили, что такая политика может привести к росту цен на самые продаваемые лекарства, а также барьерам для доступа к ним пациентов. Такие меры могут поставить под угрозу приоритеты, обозначенные в указах американского лидера, которые касаются ценообразования на препараты и увеличения продолжительности жизни американцев.

gxpnews