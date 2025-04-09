Для «Круга добра» объявили повторный аукцион на закупку нусинерсена

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава объявил пять аукционов на поставку лекарств для «Круга добра», следует из данных официального сайта единой информационной системы в сфере закупок. Помимо прочих препаратов, для благотворительного госфонда намерены приобрести препарат нусинерсен, применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). В марте аукцион на него не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. На этот раз стоимость единицы товара увеличили с 715,8 до 847,8 тысячи рублей, общая цена контракта составляет 38,1 млн рублей.

Помимо нусинерсена для лечения СМА, Центр лекобеспечения также принимает заявки на участие в аукционах на поставку других препаратов. Среди них, в частности, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор (для больных муковисцидозом в возрасте от 6 лет), а также противоопухолевое средство эверолимус. Стоимость контракта первого лота достигает 90,5 млн рублей, второго – 7,4 млн рублей.

Два аукциона объявлено на закупку селуметиниба (для лечения нейрофиброматоза 1-го типа). Один из них предполагает закупку 28 140 капсул (по 10 мг), общая стоимость контракта – 174,5 млн рублей (6200 рублей за единицу). Другой – 6180 капсул (по 25 мг), цена контракта достигает 95,8 млн рублей (15,5 тысячи рублей за штуку).

В 2024 году победителями двух аукционов на поставку для госфонда «Круг добра» препаратов с МНН нусинерсен стали «Спинраза» (Biogen) и «Лантесенс» («Генериум»). Исполнителем контрактов выступила компания «Фармстандарт». У заявителя не было конкурентов, поэтому аукционы были заключены по максимальной стоимости, которая составила почти 6 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» в январе 2021 года. Его приоритетной задачей является в том числе реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения лекарствами и медизделиями детей с жизнеугрожающими и редкими заболеваниями. Перечень заболеваний фонда насчитывает 100 наименований.

gxpnews