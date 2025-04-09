Pfizer опередила GSK после одобрения в ЕС вакцины против РСВ

Американская фармкомпания Pfizer объявила, что Европейская комиссия (ЕК) расширила область одобрения вакцины Abrysvo для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Препарат теперь доступен в Европейском союзе для взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, подверженных повышенному риску. Одобрение также стало для Pfizer очередным шагом вперед на рынке вакцин против РСВ, где компания конкурирует с Arexvy от британской GSK.

Решение ЕК основано на первоначальном разрешении на вакцину для лиц старше 60 лет, а также для беременных женщин для защиты их детей, которое было выдано в августе 2023 года. Такой шаг последовал за рекомендацией экспертной группы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), вынесенной в прошлом месяце. Расширенное одобрение теперь охватило самые широкие показания в ЕС. Оно распространяется на все 27 государств – членов Союза, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. По информации Pfizer, в общей сложности РСВ ежегодно становится причиной приблизительно 158 тысяч госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше по всему ЕС.

Pfizer также получила преимущество на рынке вакцин против РСВ над GSK. Последняя пока получила одобрение только для пожилых людей в США и ЕС. Сейчас GSK проводит клинические исследования Arexvy для расширенного использования у взрослых в возрасте от 18 до 49 лет. Именно эта задержка может позволить Pfizer вырваться вперед.

При этом обе компании в последнем квартале 2024 года заявили, что продажи вакцин против РСВ значительно снизились, что отражает снижение спроса в США. Pfizer сообщила о падении продаж Abrysvo на 62% в годовом исчислении в IV квартале. GSK зафиксировала еще более резкое падение для Arexvy – на 69%.

Abrysvo является одним из самых продаваемых продуктов Pfizer с момента его первоначального одобрения в 2023 году. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Abrysvo для профилактики заболеваний, вызванных РСВ, для взрослых в возрасте от 18 до 59 лет в 2024 году. Хотя продажи вакцины снизились на 15% в годовом исчислении, до $755 млн, в 2024 году, компания рассчитывает на ее дальнейшую реализацию.

РСВ – это распространенный вирус, который может вызывать тяжелые респираторные заболевания, особенно у младенцев, пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями. Это основная причина заболеваний нижних дыхательных путей, которые могут привести к пневмонии и госпитализации.

gxpnews