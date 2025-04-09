Российские производители показали кратный рост продаж средств от изжоги

За первые 2 месяца 2025 года в России в розничном сегменте реализовали 4,4 млн упаковок препаратов из группы «Антациды» на сумму 2 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Объем продаж в натуральном выражении этих лекарств вырос на 9,9% относительно аналогичного периода 2024-го, рублевая динамика находилась на уровне 18,8%. Такие показатели практически полностью обеспечили отечественные производители: рост продаж их продукции за январь-февраль текущего года составил 78% в натуральном выражении, а рублевые продажи выросли в 2,2 раза.

Аналитики отметили, что суммарная рыночная доля российских брендов пока невелика (13,6% в упаковках и 9% в рублях), но она последовательно растет третий год подряд. Так, в 2022 году на долю отечественных производителей приходилось всего 3,2% проданных упаковок и 2,2% от рублевого объема. Лидерами среди российских брендов, обеспечивших рост продаж группы в январе-феврале 2025 года (относительно аналогичного периода 2024-го), стали «Гасит» от «Обновления» (в 4,6 раза в рублях), «Мальвацид» от компании «АВВА» (в 2,5 раза) и «Антарейт» от «Валенты» (в 2,4 раза).

Абсолютным лидером по продажам в рознице за указанный период является «Фосфалюгель» компании Sanofi: продукт занимает 28,5% рынка и демонстрирует темпы роста продаж на уровне 21% в российской валюте. Следом идут «Алмагель» (Teva) и «Ренни» (Bayer Healthcare). На первый препарат приходилось 28,2% рынка, на второй – 16%.

По итогам 2024 года в России продали 24 млн упаковок антацидов (+5,4% к 2023 году). Сумма продаж составила 10,6 млрд рублей (+19,1% к 2023 году). Натуральный объем продаж вырос на 5,4% (в упаковках), рублевые продажи увеличились на 19,1%. Прирост также фактически полностью обеспечили отечественные компании, иностранная продукция потеряла 1% в упаковках. Однако на фоне роста цен рублевая динамика по ним составила 15%.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что максимальную динамику продаж в России с начала 2025 года показал розничный рынок гепатопротекторов и липотропов. За первые 2 месяца текущего года в стране было реализовано в рознице 4,1 млн упаковок на 5,1 млрд рублей.

gxpnews