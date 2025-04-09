В России создали первую базу опасных побочек передовых онкопрепаратов

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета создали и зарегистрировали первую базу данных, содержащую информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Речь идет о передовом классе препаратов, которые изменили подход к лечению рака. Однако, несмотря на успехи в лечении болезни этими средствами, у них есть также нежелательные эффекты, которые необходимо учитывать. Разработчики новых препаратов смогут в дальнейшем использовать собранные в базе данные для подбора оптимальной дозировки лекарства при планировании клинических исследований (КИ), пишут «Известия».

«Мы поставили перед собой задачу создать новый инструмент для прогнозирования безопасности иммуноонкологических терапий как часть цифровой платформы. Он позволит разработчикам лекарств находить оптимальные решения по комбинации препаратов, дозе и режиму дозирования каждого из компонентов», – рассказал в беседе с изданием руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков.

Сегодня на российском и зарубежном рынках представлено несколько ключевых групп ингибиторов контрольных точек, включая ингибиторы PD-1 (такие как пембролизумаб и ниволумаб), ингибиторы PD-L1 (дурвалумаб, атезолизумаб) и ингибиторы CTLA-4 (ипилимумаб, тремелимумаб). Эти препараты применяют для лечения онкологических заболеваний, включая меланому, рак легкого, почек и мочевого пузыря. Терапия может проводиться как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими иммуноонкологическими препаратами или химиотерапией.

Применение этих препаратов может сопровождаться рядом побочных эффектов, таких как иммуноопосредованные реакции, эндокринные нарушения и расстройства желудочно-кишечного тракта. В связи с этим важен постоянный мониторинг состояния пациентов, который позволяет не только контролировать безопасность лечения, но и оптимизировать дозировки, что особенно актуально при разработке новых препаратов.

База российских ученых систематизирует сведения о тяжелых нежелательных реакциях, зафиксированных в ходе клинических исследований иммуноонкологических препаратов. В ней учтены данные о частоте возникновения побочных эффектов, параметрах терапии (дозировка, схема приема, комбинации с другими препаратами, линия лечения), а также характеристиках исследований (тип онкозаболевания, возраст и пол пациентов). Анализ этих данных позволяет оценивать безопасность терапии и оптимизировать режимы лечения.

При этом базу данных постоянно дополняют информацией о результатах КИ инновационных ингибиторов контрольных точек и биоаналогов, которые появляются не только в России, но и в мире. Разработчики планируют сделать технологию частью цифровой платформы по математическому моделированию онкологических заболеваний для разработки новых лекарств, которую создают в Сеченовском университете.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что именно иммуноонкологические препараты стали основным прорывом последних десятилетий в лечении рака. По их словам, эти препараты уже входят в основу лечения самых тяжелых форм рака. Однако иногда терапию ими приходится прекращать из-за побочных эффектов. Новая разработка позволит минимизировать нежелательные реакции. Особенно это важно в амбулаторных условиях, где недоступно постоянное наблюдение врача и такие риски могут быть выше.

gxpnews