В проекте Минцифры осталось положение о праве Почты России продавать лекарства без фармлицензии

Минцифры представило текст проекта федерального закона, где предлагается наделить почтовые отделения правом реализации лекарств без лицензии. Ранее РААС назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов началось публичное обсуждение текста федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его разработчик — Минцифры — предлагает наделить отделения почтовой связи правом реализовывать лекарственные препараты без фармлицензии по перечню, утвержденному правительством России. Законопроект вынесен на публичное обсуждение 9 апреля, оно завершится 29 апреля 2025 года. Также запущена его независимая антикоррупционная экспертиза.

Статья 6 законопроекта предлагает внести изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В частности, наделить правом осуществлять фармдеятельность организации федеральной почтовой связи, включенные в утвержденный правительством перечень «имеющих право выполнять в объектах почтовой связи отдельные работы, оказывать услуги, составляющие фармацевтическую деятельность, без лицензии на фармацевтическую деятельность».

Перечни оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, условия их осуществления и перечень лекарственных средств, разрешенных к отпуску и реализации в объектах почтовой связи без лицензии на фармацевтическую деятельность, устанавливаются правительством, сказано в законопроекте.

Оптовые организации смогут отпускать лекарственные средства, указанные в перечне, почтовым отделениям.

Если закон будет принят, Почта России будет работать в неравных с другими участниками фармрынка условиях, прокомментировала документ исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. В стране много различных организаций, расположенных в сельской местности, например, продуктовые магазины. В то же время они не получают права реализовывать лекарственные препараты без фармлицензии, отметила эксперт.

«Нет лицензии — нет контроля. Именно поэтому в свое время продуктовый ритейл не получил права продавать лекарственные препараты по узкому перечню, — сказала Неволина. — Фармдеятельность подлежит лицензированию, потому что невыполнение обязательных требований может повлечь причинение вреда здоровью потребителя».

«ФВ» направил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой рассказать о деталях проекта.

Как писал «ФВ», Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России». Министерство предложило наделить Почту России правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Доставка лекарств с помощью передвижных аптек, дронов, Почты России необходима регионам, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Скептицизм представителей отрасли неоправдан, считает он.

Фото: агентство «Москва»

Ольга Коберник

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