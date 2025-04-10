Аптеки попросили предусмотреть возможность обратного акцепта при обращении БАД

ААУ «Союзфарма» направила обращение в «Опору России» с просьбой поддержать инициативу по введению обратного акцепта при обороте БАД и других товаров аптечного ассортимента. С 1 сентября 2025 года отрасль перейдет на поэкземплярный учет по БАД и антисептикам. Однако отражаться товарное движение будет не в системе МДЛП, а в ГИС МТ, где не предусмотрена возможность обратного акцепта. Применение этой схемы повлечет дополнительные затраты для дистрибьюторов.

Ассоциация просит «Опору России» обратиться в Минпромторг России с просьбой изменить законодательные нормы. Согласно п. 44 Постановления Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 в системе МДЛП возможен как прямой, так и обратный порядок представления сведений при обороте лекарственных препаратов.

При прямом акцепте подразумевается сканирование каждого КИЗ лекарственного средства на складе дистрибьютора, при обратном — сканирование КИЗ при получении товара в аптеке. «Участники оборота лекарственных средств на 95% используют обратный акцепт, прямой акцепт применяется преимущественно при поставках в рамках государственных контрактов и поставках учетных групп препаратов», — сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

При предоставлении сведений в ГИС МТ в составе универсальных передаточных документов (например, по БАД в Постановлении Правительства РФ № 886 от 31.05.2023) возможность обратного акцепта не предусмотрена, соответственно запись кода идентификации в универсальном передаточном документе возможна только при сканировании их на складе отгрузки.

«Основными покупателями фармацевтических дистрибьюторов являются аптечные организации, которые осуществляют розничные продажи. Более 90% заказов отгружаются розничными упаковками, в количествах, существенно меньших объема заводского короба, — рассказала «ФВ» исполнительный директор «Союзфармы» Мария Литвинова. — Сам процесс набора заказов в значительной степени автоматизирован и не предполагает возможности сканирования упаковок в его ходе».

В связи с технологической спецификой складских комплексов фармацевтических дистрибьюторов использование прямого акцепта для передачи сведений о маркированных товарах в поэкземплярном разрезе влечет дополнительные затраты на обеспечение этого процесса, добавила она.

Сегодня при обращении лекарственных средств допускается обратный акцепт, который исключает необходимость двойного сканирования каждой упаковки товара, отметил в беседе с корреспондентом «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«Однако для оборота БАД на рынке в действующих нормативных документах предусмотрен только прямой акцепт, что однозначно влечет за собой рост затрат дистрибьютора. Только для одной компании дополнительные затраты составят 5,6 млн руб. в месяц или 67,5 млн руб. в год. В целом по рынку они будут существенно больше», — подтвердил он.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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