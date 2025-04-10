Препарат Novartis для лечения болезни почек получил ускоренное одобрение FDA

Novartis выплатит 160 млн долл. инвесторам Chinook Therapeutics после того, как FDA зарегистрировало препарат Vanrafia (atrasentan). Лекарство будет назначаться при IgA-нефропатии для снижения уровня белка в моче.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало ускоренное одобрение на препарат Vanrafia (atrasentan), предназначенный для лечения IgA-нефропатии. Об этом сообщила пресс-служба Novartis, которой принадлежит лекарство.

Швейцарский производитель получил на него права благодаря покупке Chinook Therapeutics за 3,2 млрд долл. в 2023 году. Поскольку сделка предполагала дополнительные выплаты в случае регистрации Vanrafia регулятором, Novartis перечислит акционерам биотехнологической компании 160 млн долл.

Препарат показан для снижения протеинурии (белка в моче) у взрослых пациентов с IgA-нефропатией, подверженных риску ускоренного развития заболевания. В отличие от конкурирующего Filspari (sparsentan) от компании Travere Therapeutics, зарегистрированного в 2023 году, Vanrafia не токсичен для печени. По данным III фазы клинических испытаний, лекарство Novartis уменьшило содержание белка в моче на 36% по сравнению с плацебо через 36 недель применения.

В августе 2024 года фармгигант вывел на рынок США еще один препарат от IgA-нефропатии — Fabhalta (iptacopan). В том же месяце FDA разрешило его применение при пароксизмальной ночной гемоглобинурии, а совсем недавно — при С3-гломерулопатии. Против этих двух редких болезней ранее не было одобренных лекарственных средств.

IgA-нефропатия (болезнь Берже) занимает первое место по распространенности среди гломерулярных заболеваний в мире. При заболевании скапливается иммуноглобулин А (IgA) в мезангии — пространстве между капиллярными петлями почечных клубочков (гломерул), которые выступают в роли фильтров крови. Благодаря гломерулам образовывается первичная моча, а крупные молекулы (белки) удерживаются в кровотоке. Накопление IgA вызывает ряд патологических процессов, в том числе протеинурии. Постоянное присутствие белка в моче повреждает канальцы почек, приводя к их фиброзу. Чаще всего болезнь встречается у молодых людей в возрасте до 30 лет, причем мужчины страдают в два раза чаще женщин.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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