Принятие решения о пролонгации действия национальных РУ в ЕАЭС отложено

Обсуждение вопроса упрощения процедуры приведения регдосье лекарств в соответствие с правилами ЕАЭС снова откладывается. Соответствующий пункт был в повестке заседания коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на 8 апреля, но в последний момент был исключен оттуда в связи с новыми предложениями, поступившими от Минпромторга России.

Упрощение процедуры приведения регдосье лекарственных препаратов, зарегистрированных по национальной процедуре в государствах — членах ЕАЭС, в соответствие с Правилами союза откладывается. Это связано с тем, что Минпромторг России не поддерживает положение о возможности проведения регистрации и параллельно инспектирования площадки на соответствие GMP. Данная информация содержится в протоколе совещания ЕЭК от 4 апреля (с ним ознакомился «ФВ»).

В феврале ассоциации фармпроизводителей направили коллективное обращение вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой ускорить рассмотрение Советом Евразийской экономической комиссии проекта решения Совета Комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78», ранее писал «ФВ». Решение нацелено на упрощение процедуры приведения регдосье лекарств, зарегистрированных по национальной процедуре в государствах — членах ЕАЭС, в соответствие с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения (утверждены Решением Совета от 3 ноября 2016 г. № 78).

В марте ассоциациям пришел ответ из Минэкономразвития (имеется в распоряжении «ФВ»), в котором сказано, что «в настоящее время по проекту решения на площадке комиссии завершены процедуры публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия, а также проведена правовая экспертиза и правовое редактирование». Вопрос об одобрении проекта (для дальнейшего представления Совету комиссии) был включен в повестку дня заседания коллегии комиссии, запланированного на 8 апреля 2025 года.

В письме сообщалось, что киргизская сторона предложила включить вопрос о принятии проекта решения по обозначенному вопросу (в редакции Киргизии) в повестку дня ближайшего заседания Совета Комиссии (запланировано на первую половину апреля).