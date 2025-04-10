Российские активы Essity перешли новым владельцам

В отчете Николай Гущин-Кузнецов назван контролирующим акционером АО «Эдельвейс». Это юрлицо контролирует ООО «Эвоком» через ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (ранее ООО «Новые технологии»). Так, на конец 2024 года ему принадлежало 20% акций ООО «Эвоком». В таких же долях юрлицом владели ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» и ЗПИФ «ААА – Иридиум». Последний фонд находится под управлением «ААА Управление капиталом», входящим в группу Газпромбанка. Владельцем еще 35% значился другой фонд – ЗПИФ «Аммонит», принадлежащий этой же компании.

Николай Гущин-Кузнецов может быть членом семьи основателя группы «Гута» Юрия Гущина, как пишет «Коммерсантъ». Группа владеет холдингом «Объединенные кондитеры», куда входят фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Гута-Девелопмент», отель Savoy в Москве. Гущин-Кузнецов также владеет 26% в ООО «БГ Консалтинг», управляющем яхтенным портом Sochi Grand Marina.

По данным сервиса Rusprofile, гендиректором ООО «Эвоком» выступает Артем Лебедев. В числе основных видов деятельности юрлица – производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, оптовая торговля фармацевтической продукцией, парфюмерными и косметическими товарами. Выручка ООО «Эвоком» за 2024 год составила 33 млрд рублей, чистая прибыль – 2,9 млрд рублей. У компании есть три производственных площадки: две в Тульской области (города Советск и Венев) и одна – в Ленинградской области (Светогорск).

В 2023 году российские заводы шведской Essity были проданы компании «Новые технологии» (сейчас ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс»), принадлежавшей на тот момент Игорю Шилову (бывший совладелец сети клиник «Европейский медицинский центр») и Андрею Яновскому. Сумма сделки оценивалась в 1,2 млрд шведских крон ($117 млн, или 10,6 млрд рублей по курсу на 17 июля 2023 года). Essity начала готовиться к уходу с российского рынка в апреле 2022 года. В Минпромторге РФ на тот момент заявляли, что продажа бизнеса не повлияет на ассортимент и доступность продукции.