Фармпроизводители призвали проредить перечень ЖНВЛП от безрецептурных средств

Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) предложила убрать из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) безрецептурные средства (ОТС), сообщила GxP News исполнительный директор ассоциации Елена Неволина. По ее словам, в стране назрела необходимость регламентировать основания для исключения препарата из этого списка. Инициативу также поддержали и другие объединения фармпроизводителей, в том числе Союз профессиональных фармацевтических организаций и Ассоциация российских фармацевтических производителей.

Неволина отметила, что сегодня в перечне ЖНВЛП 59 МНН со статусом ОТС. Однако подавляющее большинство (81%) не закупается системой здравоохранения. При этом в перечне лекарств для социально значимых заболеваний присутствует целый ряд препаратов, например от диареи или насморка, которые когда-то были внесены в него и для вывода которых нет формальных оснований.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не зря так называется. Предполагается, что в него входят средства для лечения социально значимых заболеваний, которые приобретают в рамках госзакупок, входят в список льготных», – объяснила Неволина.

По ее словам, сегодня в стране был только один пример вывода препарата из перечня ЖНВЛП. Речь идет о мельдонии, который показан при снижении работоспособности и перенапряжении. Однако такой пример, по ее мнению, не самый удачный. Его применение связано со скандалом вокруг российских атлетов, которых дисквалифицировали в 2016-2017 годах (препарат был включен в перечень запрещенных к использованию спортсменами). В 2021 году Минздрав РФ решил убрать мельдоний из списка ЖНВЛП. Вместе с тем его исключение из перечня позволило производителям повысить цены на препарат. Таким образом, он стал менее доступным для большинства граждан к использованию в немедицинских целях.

«Выводить какие-то безрецептурные препараты по такому сценарию было бы не совсем корректно. Понятно, что у Минздрава есть опасения, что при выводе какого-либо препарата из перечня ЖНВЛП на него резко вырастут цены. Однако у наших органов власти есть все инструменты для их сдерживания. Например, право регулировать цены на лекарства, не входящие в список жизненно необходимых, если их стоимость за месяц увеличится на 30%. Они также могут установить предельную цену, выше которой этот продукт нельзя продавать», – пояснила руководитель АИТЗ.

Сославшись на данные аналитической компании AlphaRM, она отметила, что средняя наценка на безрецептурные лекарства все равно ниже, чем наценка на ОТС, входящие в ЖНВЛП. По ее словам, это свидетельствует о том, что рынок не дает резкого повышения цены. «Даже если препарат и подорожает, то, скорее всего, менее чем на 30%», – добавила руководитель АИТЗ.

Вместе с тем, по словам Неволиной, нововведение позволит производителям сохранять в производстве небольшие форматы упаковок лекарств, которые тоже необходимы потребителям. Сейчас такие формы вымываются с рынка из-за нерентабельности их производства.

Согласно данным IQVIA, продажи безрецептурных препаратов на рынке ЖНВЛП составляют 36% в упаковках, в денежном выражении – 10%. При этом аналитики зафиксировали рост средней цены за упаковку более чем у трети безрецептурных лекарств, включенных в список ЖНВЛП. Наблюдается также устойчивый тренд на увеличение размеров упаковок, фасовок и переход на более дорогостоящие формы выпуска, что связано с желанием производителей сохранить рентабельность и обеспечивать доступность препаратов для пациентов.

Ассоциацию индустрии товаров для здоровья зарегистрировали в 2021 году. Ее учредителями являются подразделения потребительских товаров для здоровья ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson Consumer Health по России), АО «Байер» (Bayer Consumer Health по России), АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» (GSK Consumer Healthcare по России) и ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (Reckitt Benckiser Healthcare по России).

АИТЗ представляет интересы производителей и импортеров безрецептурных лекарств, потребительских медицинских изделий, биологически активных добавок к пище, а также участников рынка в сфере производства и обращения товаров для здоровья, включая организации, которые занимаются продажей и дистрибуцией соответствующих товаров. Участники ассоциации отмечали, что намерены работать над расширением числа членов АИТЗ, детализацией стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективы, а также над ее реализацией.

gxpnews