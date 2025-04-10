Госзакупки аналогов «Оземпика» за год взлетели на 28%

Государственные закупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, получившего популярность под брендом «Оземпик», выросли на 28% в 2024 году и достигли 2,3 млрд рублей. Объем продаж в госсегменте приблизился в результате к реальной потребности в препарате у больных сахарным диабетом 2-го типа, которых в России на сегодня зарегистрировано более 4,7 млн. Ежегодно их число растет на 6%, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов и поисково-аналитическую систему по управлению тендерами «Тендерплан».

Компания проанализировала закупки более чем с 300 электронных торговых площадок, а также внутреннюю документацию к тендерам. По данным аналитиков, число размещенных на площадках госзакупок аналогов «Оземпика» за год незначительно снизилось: менее чем на 2%, до 373. В 2024 году число тендеров, где в составе крупных партий семаглутид упоминался наряду с другими препаратами, составило 1490 на сумму 11,2 млрд рублей. При этом годом ранее количество таких закупок достигало 790, а их сумма – 5,3 млрд рублей. Однако точную сумму, потраченную на препараты на основе семаглутида, определить нельзя.

В аналитической компании DSM Group ранее сообщили, что коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» выросли в России более чем в три раза в 2024 году и составили 8,8 млрд рублей. Согласно информации Headway Company, 1,7 млрд рублей принесли госзакупки этих лекарств российским компаниям, в основном «Герофарму» и «Промомеду». Для сравнения: в 2023 году объем российского рынка препарата был втрое меньше – 3,1 млрд рублей, в 2022-м – 4 млрд рублей.

Помимо «Герофарма» и «Промомеда», семаглутид продают еще две компании: «ПСК Фарма» (входит в ГК «Рус Биофарм») и «Фармасинтез-Норд». За счет появления российских аналогов в достаточном объеме врачи могут его выписывать, не оглядываясь на возможный дефицит. Сейчас объем продаж близок к реальной потребности, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Семаглутид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Оземпик» разработала датская компания Novo Nordisk в 2012 году как препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа. Впоследствии он показал эффективность в борьбе с ожирением. Эксперты считают, что широкую популярность препарат получил после заявлений медийных персон, которые говорили, что похудели благодаря ему.

Big Pharma отказалась от продвижения этих продуктов на российском рынке в 2022-2023 годах. Это вызвало интерес у отечественных компаний к выпуску аналогов. При этом, по словам Беспалова, оригинальный препарат до сих пор можно найти в аптеках. Его заказывают из-за рубежа через социальные сети по другим каналам продаж. Серый оборот препарата не превышает 80 тысяч упаковок.

gxpnews