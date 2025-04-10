Стоимость средней упаковки лекарства в России достигла абсолютного максимума

Стоимость средней упаковки на лекарства в российской фармрознице достигла абсолютного максимума в феврале 2025 года: 364 рубля. Показатель вырос на 13% относительно аналогичного месяца прошлого года. Стоимость в расчете на одну минимальную единицу дозирования также достигла своего максимального значения и в феврале составила 18,3 рубля. Это на 10,7% больше, чем годом ранее, указали в аналитической компании RNC Pharma. При этом Москва в феврале стала единственным российским регионом, где средняя цена на лекарства превышала 500 рублей.

Аналитики отметили, что корзина потребления зависит от региона. Чукотский автономный округ немного отстает от столицы. Стоимость упаковки в этом субъекте фиксировалась на уровне 496 рублей. Максимальная динамика цены наблюдается в Республике Татарстан, где показатель вырос сразу на 19% относительно февраля 2024 года, до 363 рублей. В аналитической компании добавили, что, если рассматривать стоимость упаковки препарата в среднем за год, то в Москве в 2024 году показатель не превышал 467 рублей, а в Татарстане составил 322 рубля.

Максимальные расходы россиян в феврале пришлись на противопростудные и противокашлевые препараты. На них граждане потратили 8 млрд рублей. Средняя цена за одну упаковку в этой группе регистрировалась на уровне 316 рублей, динамика к февралю 2024 года превышала 11%. Максимальный рост средней цены зафиксировали в группе противотуберкулезных средств (+61%, 747 рублей), а также среди препаратов для лечения сахарного диабета (+49%, 924 рубля).

Самыми дорогими лекарствами оказались препараты для АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Одна средняя упаковка препарата для АСИТ в феврале стоила в ретейле более 11,5 тысячи рублей, за год средняя цена выросла на 18%.

Ранее в RNC Pharma подсчитали, что среднедушевой объем потребления лекарств на розничном рынке России в 2024 году превысил 11,2 тысячи рублей. Это на 15,8% больше, чем годом ранее. Согласно их данным, каждый россиянин в прошлом году приобрел в среднем 33,4 упаковки лекарств, что соответствует показателям прошлых лет.

gxpnews