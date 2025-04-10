В России указали на дефицит средств для лечения гепатита в регионах

Председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России сегодня около 700 тысяч пациентов с вирусным гепатитом. Однако их количество в разы больше: многие пациенты обращаются к специалистам уже с запущенной стадией заболевания. Кроме того, есть граждане, которые из-за нехватки средств отказываются от терапии, в результате чего болезнь распространяется. По мнению парламентария, в стране необходимо совершенствовать и методики скрининга, и систему финансирования лечения, чтобы улучшить прогнозы выживаемости этих людей. Слова Леонова процитировала «Парламентская газета».

Депутат отметил, что вирусный гепатит поддается лечению. В 2023 году терапию получили 46 тысяч россиян, включая 1500 подопечных благотворительного госфонда «Круг добра». На эти цели предусмотрены средства из федерального и регионального бюджетов. По словам Леонова, их все равно недостаточно.

«С 2025 года на борьбу с заболеванием будет выделяться порядка 4,5 млрд рублей. Но мы понимаем, что этого недостаточно. В связи с отсутствием финансирования по региональной квоте есть пациенты, которые не получают лечение. По ОМС это возможно в тяжелых случаях», – отметил депутат на заседании экспертного совета по вопросам развития здравоохранения в РФ.

Парламентарий пояснил, что если болезнь протекает бессимптомно, то пациента лечат уже за счет региона. Однако у каждого субъекта разные финансовые возможности. В результате больные оказываются в неравных условиях. Пациенты из более бедных регионов не получают необходимую терапию, им приходится оплачивать лечение самостоятельно. Позволить себе такое могут не все россияне. Кроме того, пациентам приходится зачастую ездить к гепатологам в административный центр, что приводит к дополнительным расходам. Так, больным требуется еще снимать квартиру на 8-12 недель, чтобы каждый день ходить к врачу и получать свое лекарство.

«Необходимо найти нормативное решение, чтобы пациент получал препарат на какой-то срок, например на месяц. Потом он приезжает, проходит консультацию, возвращается домой и лечится в своем районе», – заключил депутат.

В России с 2025 года начал функционировать федеральный проект по противодействию гепатиту C, направленный на повышение доступности лечения. Его реализацию привязали к новому национальному проекту «Продолжительная активная жизнь». Вирусный гепатит С стал единственным инфекционным заболеванием, включенным в программу.

gxpnews