ЕЭК намерена утвердить Концепцию развития общего рынка медтехники ЕАЭС

Коллегия ЕЭК одобрила Концепцию развития общего рынка медицинских изделий в ЕАЭС, направленную на снижение зависимости от импорта и упрощение регистрации медтехники. Согласно документу в 2018—2021 году 87,6% рынка занимал импорт из Китая, Германии и США.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распоряжение № 31 от 01.04.2025 о проекте решения Совета ЕЭК о проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О Концепции развития общего рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза». Документ был опубликован на правовом портале ЕЭК.

В проекте решения указано, что для оценки отрасли проанализировали внешнеторговую деятельность государств — членов ЕАЭС по медицинским изделиям с 2018 по 2021 год. Было рассмотрено 20 товарных групп продукции по четырем знакам ТН ВЭД. Всего оборот превысил 10,2 млрд долл. Из них на импорт пришлось 87,6% рынка (9 млрд долл.), ключевыми поставщиками стали Китай, Германия, США. Основные товары — медоборудование (код ТН ВЭД 9018), ортопедические изделия (9021) и аналитические приборы (9027).