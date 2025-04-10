Суды не увидели нарушения в госзакупках аналога «Форсиги» в регионах

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края признали незаконными решения ФАС, которая усмотрела нарушение законодательства в закупке данными регионами аналога «Форсиги». В судебных актах сказано, что дженерик зарегистрирован в установленном порядке, а сама ФАС согласовала предельную отпускную цену препарата.

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края отменили решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая сочла нарушением закона закупки данными субъектами дженерика «Форсиги», обратил внимание РБК. С соответствующей жалобой в службу обратилось российское представительство производителя оригинального препарата — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Удовлетворяя иск, суд указал, что патентообладателем является компания «АстраЗенека АБ» (Швеция), а не ООО, при этом какие-либо полномочия последнего на защиту патентных прав не представлены.

В апреле 2024 года по итогам аукциона Министерство здравоохранения Курской области победителем признало АО «Фирма Евросервис», которое обязалось поставить лекарственный препарат «Фордиглиф» (МНН дапаглифлозин). В своей жалобе в ФАС на нарушение исключительных прав «АстраЗенека Фармасьютикалз» указала, что вещество защищено патентом до 15.05.2028 года. Комиссия ФАС сочла жалобу обоснованной. Она напомнила, что один из пунктов госконтракта гласит: победитель гарантирует в период срока годности лекарственного препарата отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием лекарственного препарата. На этом основании действия комиссии, признавшей «Фирму Евросервис» победителем, были признаны нарушением закона. Министерство имущества Курской области успешно обжаловало это решение в суде.

Арбитражный суд Москвы указал: согласно ст.1248 Гражданского кодекса, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, а не другими органами. Таким образом комиссия по осуществлению закупок не должна проверять нарушение прав на интеллектуальную собственность при рассмотрении заявки от поставщика, а патентообладателю следовало обратиться в суд для защиты своих прав. В решении отмечается, что патентообладателем является компания «АстраЗенека АБ» (Швеция), а не ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Полномочия последнего на защиту патентных прав суду не были представлены. Решение ФАС признано незаконным. Согласно отметке в картотеке арбитражных дел, с этим судебным актом не согласилась «АстраЗенека Фармасьютикалз» (участвует в споре в качестве третьего лица), от нее поступила апелляционная жалоба.

Аналогичным образом развивались события в Хабаровском крае после того, как в июле 2024 года Комитет государственного заказа краевого правительства провел свой аукцион. Победителем стал тот же поставщик, что и в Курской области, с препаратом «Фордиглиф». ФАС также признала это нарушением закона, и стороны встретились в суде.

По убеждению Арбитражного суда Хабаровского края, «отсутствие надлежащих данных об установлении факта нарушения патентных прав, принадлежащих «АстраЗенека АБ» (Швеция), основываясь на заявлениях ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» о том, что АО «Фирма Евросервис» нарушает исключительные права, ФАС России сделала выходящие за рамки своих полномочий выводы в отношении доказанности такого нарушения».