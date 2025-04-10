США заблокировали ученым из России и других стран доступ к базам данных NIH

США закрыли доступ к медицинским базам данных для ученых из семи стран, среди которых оказалась Россия. Эксперты предупреждают, что это решение может затормозить научный прогресс.

Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в их числе — Россия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Запрет вступил в силу 4 апреля и распространяется также на научные учреждения, расположенные в Китае (включая Гонконг и Макао), Иране, КНДР, России, Кубе и Венесуэле. NIH также завершили все текущие проекты с их участием.

Указанные «страны, вызывающие беспокойство» у американских властей, лишились возможности работать с Хранилищем данных ограниченного пользования (CADR). В этом репозитории содержится информация по широкому спектру тем — о болезни Альцгеймера, психических расстройствах, злоупотреблении психоактивными веществами, злокачественных новообразованиях, развитии мозга подростков и других областях медицины.