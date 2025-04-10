«ПСК Фарма» зарегистрировала аналог орфанного препарата GSK

Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный аналог препарата «Волибрис» от британской компании GSK для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Речь идет об «Амбризентане ПСК» российской «ПСК Фарма». Как и оригинальный препарат, он представлен в форме таблеток в двух дозировках (5 и 10 мг), сообщили в пресс-службе компании.

Препарат российской компании позволяет замедлить прогрессирование клинических симптомов ЛАГ и повысить переносимость физических нагрузок. Биоэквивалентность «Амбризентана» оригинальному подтвердили в ходе клинических исследований, проведенных в прошлом году. Средство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в клинические рекомендации 2024 года Российского кардиологического общества по лечению легочной гипертензии.

ЛАГ – это орфанное (редкое) прогрессирующее жизнеугрожающее заболевание, которое требует своевременной диагностики и дорогостоящего лечения. Оно характеризуется повышенным давлением в легочных артериях, что может привести к сердечной недостаточности и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Согласно исследованию Global Burden of Disease за 2021 год, во всем мире было зафиксировано около 192 тысяч случаев ЛАГ. В России более 60% пациентов с ЛАГ сталкиваются с полной отменой терапии или снижением дозы ЛАГ-специфических лекарств из-за трудностей с лекобеспечением.

Ранее стало известно, что «ПСК Фарма» также зарегистрировала первый отечественный препарат с действующим веществом тирофибан для лечения острых коронарных синдромов. Средство под названием «Тирофибан ПСК» представлено в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий.

gxpnews