Стала известна дата регистрации российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Первую в мире вакцину против аллергии на березовую пыльцу и сходные аллергены (яблоко, персик, арахис, соя), разработанную учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируют зарегистрировать до 2026 года. Об этом ТАСС сообщил Муса Хаитов, член-корреспондент РАН, директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. По его словам, ученые завершили их первую фазу и уже близки к окончанию второй. Их результаты могут быть обнародованы в июле-августе текущего года.

«Регистрация и введение в гражданский оборот [вакцины] планируется на конец 2025 – начало 2026 года», – заявил Хаитов в рамках открытого заседания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного причинам и лечению аллергических заболеваний.

Он отметил, что все этапы доклинических исследований вакцины пройдены успешно. Препарат продемонстрировал свою безопасность и специфическую активность. Также был разработан производственный регламент для его выпуска. Данные по результатам исследования могут быть представлены летом этого года. Хаитов добавил, что в ФМБА сейчас создают отдельную вакцину от аллергии на амброзию, что является частой проблемой для южных регионов России.

О создании вакцины для лечения аллергии на березовую пыльцу стало известно в 2023 году. Ее разработали ученые Института иммунологии ФМБА совместно с коллегами из Венского медуниверситета. По завершении испытаний препарат может быть включен в Национальный календарь профилактических прививок. Ожидается, что с помощью нового препарата от аллергической реакции можно будет избавиться за три-пять инъекций, тогда как существующие сейчас средства от аллергии являются исключительно терапевтическими.

Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания вакцины в 2024 году. Замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии ФМБА Игорь Шиловский отметил тогда, что доклинические испытания прошли многообещающе: аллерговакцина не проявила токсического воздействия и не вызывала повреждений жизненно важных органов даже при стократном превышении дозировки.

gxpnews