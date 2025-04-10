Названы самые быстрорастущие компании на розничном фармрынке

В 2024 году на долю топ-100 корпораций по объему рублевых продаж на розничном фармацевтическом рынке России пришлось более 86%, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. За указанный период на розничном рынке присутствовала продукция более 830 корпораций, за год их количество выросло на шесть позиций. Лидерами по динамике продаж в прошлом году стали «Герофарм», «Промомед» и «Велфарм».

Согласно данным аналитиков, из числа топовых игроков рынка 29 компаний показали прирост в рублях более 20%, семь из них – более 40%. Максимальную динамику объема рублевых продаж в первой сотне компаний эксперты зафиксировали у «Герофарма». Компания представляет на розничном рынке 17 брендов, большинство из которых демонстрировали значительные темпы роста продаж. Ключевым драйвером выступал «Семавик» (семаглутид), поступивший в продажу в конце 2023 года. По итогам прошлого года расходы на него в ретейле составили более 6,3 млрд рублей.

Вторую строчку по динамике продаж заняла российская компания «Промомед» (+78% в рублях), у которой 134 торговые марки. Высокие показатели компании обеспечили аналоги глюкагоноподобного пептида-1: «Квинсента» и «Энлигрия», которые также вышли в гражданский оборот в 2023 году. За год продажи указанных брендов увеличились в 76,3 и 12,3 раза соответственно. Тройку лидеров замыкает российская компания «Велфарм» (+57%), у которой 128 торговых марок. При этом у большинства из них фиксируется двухзначный прирост стоимостного объема.

Из числа игроков, входящих в рейтинг аналитиков, наибольшее количество брендов в фармрознице представлено у компании «Фармасинтез» (187 торговых марок). За год объем продаж продукции российской компании увеличился на 42%. Меньше всего продуктов у французской Biocodex, при этом все бренды компании, за исключением «Отипакса», демонстрировали двукратные темпы роста продаж. Абсолютным лидером среди иностранных фармкомпаний по динамике в 2024 году стал хорватский Jadran (+52%). Его успех был обеспечен продажами препарата для лечения угревой сыпи «Акнекутан» (+82%).

Из всех компаний, лидирующих по показателю выручки на розничном фармрынке, только четыре продемонстрировали снижение продаж по отношению к 2023 году. В их числе оказались Astellas (-12%) и Zentiva (-6%).

По итогам 2024 года российский рынок лекарств вырос в деньгах на 10%, достигнув 2,85 трлн рублей. При этом основной рост отечественного фармрынка обеспечил коммерческий сектор (со стороны частных лиц в аптечном сегменте). Продажи в нем росли двухзначными темпами. Рост составил 13,8%. Этот же показатель в госсегменте показал увеличение всего на 2,6%.

gxpnews