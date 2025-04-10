Бактериофаги «Нацимбио» показали эффективность в лечении хирургических инфекций

Бактериофаги российского разработчика и производителя иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» (100% принадлежит холдингу «Нацимбио», входящему в ГК «Ростех») показали эффективность в лечении хирургических инфекций, устойчивых к антибиотикам, сообщили GxP News в пресс-службе фармхолдинга. Это подтвердили результаты исследования Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского. Специалисты пришли к выводу, что препарат, получивший название «Пиобактериофаг комплексный» («Пиофаг»), можно рекомендовать для комплексного лечения гнойно-некротических ран, в том числе в случаях множественной устойчивости к антибиотикам или невозможности их применения.

«Проблема эффективного лечения хирургических инфекций остается актуальной: возбудители все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. В связи с этим разрабатываются альтернативные протоколы и новые стратегии лечения», – пояснили в НПО «Микроген».

В исследовании участвовали 70 взрослых добровольцев с гнойно-некротическими ранами различного происхождения. Пациентов разделили на три группы. Первая получала монотерапию препаратом от «Микрогена». В лечении добровольцев второй группы к фаготерапии добавили современные методы очистки ран. Третья группа осталась на традиционной антибактериальной терапии.

Результаты показали, что фаготерапия была эффективной во всех группах. Особенно заметный результат лечения наблюдался у пациентов, которым фаготерапию комбинировали с использованием локального отрицательного давления. У всех участников, получавших бактериофаг, раны быстрее перешли в стадию заживления. Побочных эффектов в рамках исследования не было зафиксировано.

Наибольшая активность препарата наблюдалась против основных возбудителей хирургической инфекции – стафилококков и клебсиелл, включая штаммы, устойчивые к нескольким антибиотикам. Лечение оказалось эффективным и у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет, аутоиммунные и онкологические заболевания. Одним из дополнительных факторов преимущества применения бактериофагов перед антибиотиками стали их иммуномодулирующие свойства и ускорение заживления гнойно-некротических ран.

Хирургическая инфекция – это проникновение патогенных микробов в организм и реакция тканей на внедрившиеся микроорганизмы и их токсины. Этот процесс зависит от состояния защитных сил организма, количества и вирулентности возбудителя, а также от локализации патологического процесса. Ведущее место среди хирургических инфекций занимают гнойные заболевания кожи и мягких тканей.

Лекарственные бактериофаги используют для профилактики и лечения не только хирургических, но и острых кишечных инфекций, таких как дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллезов, при инфекционных заболеваниях новорожденных и детей на первом году жизни, а также при других заболеваниях различной локализации (ухо, горло, нос, легкие и плевра, урогенитальная патология, гастроэнтероколиты, дисбактериоз кишечника).

«Нацимбио» – фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией «Ростех» в 2013 году для развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. Он объединил ключевые российские фармпредприятия, в том числе НПО «Микроген» и биофармацевтическую компанию «ФОРТ» (всего 10 производственных площадок). «Нацимбио» занимается разработкой, а также производством по полному циклу и реализацией вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарств.

На мощностях «Микрогена» производят вакцины для профилактики 15 инфекционных заболеваний, а также сыворотки, препараты крови, аллергены, пробиотики и бактериофаги – около 250 наименований препаратов. В настоящее время НПО «Микроген» – единственный в России производитель лекарственных бактериофагов (14 наименований). Предприятие выпускает лекарственные бактериофаги на трех площадках в Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Объем производства превышает 2 млн упаковок в год.

gxpnews