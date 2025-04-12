Определены победители XXV «Платиновой унции»

Победители XXV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения 10 апреля. Награды вручены в 22 номинациях. Тема торжественной церемонии в этом году — «Марафон высоких достижений». О том, что объединяет спорт и фармотрасль, — в репортаже «ФВ».

От первых шагов к отраслевому эталону

«Я вспоминаю первую церемонию, которая проходила весной 2000 года на сцене театра «Новая Опера», когда по сути состоялась некая передача эстафеты от отрасли, которая имела свое начало во времена СССР, к отрасли, которая формировалась в новой России, — рассказал председатель оргкомитета «Платиновой унции» Юрий Крестинский. — За эти годы сформировался костяк тех, кого можно назвать профессионалами именно в фармацевтической отрасли, кто вне зависимости от специальности считает фармрынок своим домом и профессиональным пристанищем. Именно таким людям в первую очередь посвящена премия, которая в этом году вручается уже в 25 раз».

Глава оргкомитета также отметил важность консолидирующей функции премии. «Платиновая унция» объединяет различные сегменты отрасли — от производителей до розничных сетей, способствуя формированию единого профессионального сообщества с общими ценностями и ориентирами.

XXV сезон в цифрах

Решением организационного комитета в юбилейном сезоне было утверждено 20 конкурсных и две специальные номинации. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов было 90+ участников из 64 компаний.

На протяжении пяти месяцев за лучших представителей индустрии голосовали более 200 экспертов из бизнес-сообщества, свыше 3 тыс. провизоров и фармацевтов и более 5 тыс. врачей. Такому охвату способствовала технологическая новация — введение электронного голосования.

Одним из важнейших нововведений XXV сезона стало решение о награждении всех финалистов.

Войти в TOP5, TOP6 и даже TOP8 — это уже победа, и не отметить ее на церемонии награждения было бы нелогично, сообщили организаторы.

Еще одним сюрпризом для финалистов и номинантов стали подарки от компания Pac Group — туристического партнера мероприятия. Победители получили призы от компании, номинанты получили возможность принять участие в лотерее за приз — недельный круиз по Средиземному морю на лайнере MSC Cruises с размещением в премиальном сьюте Yacht Club.

Марафон высоких достижений

В банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza царила атмосфера большого спорта и профессионального триумфа. Тема «Марафон высоких достижений» нашла отражение в каждой детали — от «комнаты номинантов», напоминающей зону kiss&cry фигуристов, до участия во вручении наград олимпийских чемпионов.

Торжественная церемония открытия вечера ознаменовалась выходом на сцену спортсменов и олимпийских чемпионов разных лет.

Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин вынес знамя церемонии и вручил его председателю оргкомитета Юрию Крестинскому.

Слово победителям

Состав номинаций конкурса в юбилейном сезоне был расширен. Три новые номинации позволили выявить лучших на рынке БАД.

В номинации «Компания года — производитель биологически активных добавок» победу праздновала компания «Эвалар».

«Очень приятно, что отрасль голосует за нас и видит нашу работу. Рынок БАД совсем не такой, как был несколько лет назад. Конкуренция выросла кратно», — прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям Екатерина Беляева.

В номинации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» лидировала компания Solgar с одноименным брендом. Менеджер по маркетингу Анастасия Ефремова, получившая награду из рук олимпийской чемпионки Елены Шевченко и генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, отметила, что рынок БАД развивается колоссальными темпами.

Среди продуктовых брендов БАД отмечен «Максилак» компании «Биннофарм». На сцену за призом поднялся директор по маркетингу Антон Федосюк. Вручали награду главный специалист Минздрава России по спортивной медицине, президент Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов Борис Поляев и руководитель Медицинского департамента Инновационного центра Олимпийского Комитета Андрей Спасский.

Еще одно изменение в номинациях — в категории e-commerce отдельно номинировались сервисные площадки и площадки аптечных сетей.

В номинации «Сервисная площадка» победителем стала «Аптека.ру». Награду директору по развитию компании «Катрен» Анатолию Тенцеру вручили чемпионка СССР, 6-кратная чемпионка России, чемпионка Европы Людмила Лисицына и руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами PAC Group, Елена Соколенко.

В подноминации «E-commerce. Площадка аптечной сети» победила компания «Планета здоровья». Директор по маркетингу Александр Ледяев получил награду из рук представителя оргкомитета, директора по развитию компании «RNC Фарма» Николая Беспалова.

Победители прошлого сезона «Платиновой унции» среди аптечных сетей сохранили свои позиции. Региональной аптечной сетью второй год подряд стала АС «Здоров.ру» (Москва). Награду директору по развитию сети Елисею Ситникову вручил директор Российской ассоциации аптечных сетей Александр ​​Опарин.

В подноминации «Федеральная аптечная сеть» снова лидировала АС «Ригла». Генеральный директор АС «Ригла» Борис Попов получил награду из рук генерального директора компании «АльфАрм» Анны Ермолаевой.

«До этого видел «Платиновую унцию» только в музее ГК «Протек», сейчас держу в руках. И это круто. Спасибо команде», — заявил лауреат.