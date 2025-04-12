СРО «Ассоциация независимых аптек» предложила разделить функции провизора и фармацевта

Каждая третья аптека сталкивается с нехваткой кадров, а в некоторых регионах до 80% вакансий остаются незаполненными. Привлечь новые кадры может разделение функций между провизорами и фармацевтами, сошлись во мнении участники заседания Комитета по фармацевтической деятельности московского регионального отделения «Деловой России».

Большинство (70%) фармацевтов и провизоров отмечают отсутствие признания профессии на государственном уровне, показал опрос Экспертно-аналитического центра ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко». До 80% вакансий фармспециалистов в ряде регионов остаются незакрытыми. Такие данные были представлены на заседании Комитета по фармацевтической деятельности московского регионального отделения «Деловой России», стало известно «ФВ».

При этом в аптеках нередко работают специалисты без фармацевтического образования, что негативно влияет на качество обслуживания и престиж профессии. Лишь 10% выпускников фармацевтических вузов идут работать в аптеки, остальные – в другие направления фармацевтической отрасли, а треть из них впоследствии уходят из профессии.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова предложила развивать профориентацию в школах. «Если грамотно выстроить систему профориентации и рассказывать детям, которые хотят помогать людям, о возможностях профессии, то вопрос престижа начнет решаться», — уверена она.

Привлечь новые кадры может разделение функций между провизорами и фармацевтами, сошлись во мнении участники заседания. Необходимо расширять функционал провизора в соответствии с мировыми трендами, а также развивать фармацевтическую услугу и фармацевтическую помощь.

Рост числа аптек усугубляет кадровый кризис, считает председатель Новгородской областной фармацевтической ассоциации Ольга Хруцкая. Она предложила вернуть нормы расстояния между аптеками. Старший научный сотрудник НИИ общественного здоровья Мария Денисова добавила, что альтернативой может стать регулирование по численности населения или введение квот для новых аптек с социальной нагрузкой.

«Например, у вас есть 10 аптек, и вы решили открыть еще одну. Вот она должна быть открыта с социальной нагрузкой: в удаленном регионе или, условно говоря, иметь отпуск наркотических препаратов или детских препаратов, что не особо выгодно бизнесу. А дальше можно открывать следующие аптеки, но 21-я точка опять – с социальной нагрузкой», — пояснила она.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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