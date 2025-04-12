Роскачество назвало лучшие приложения онлайн-аптек

Роскачество проанализировало функциональность, удобство и безопасность приложений аптек. Эксперты оценили возможность голосового ввода и поддержку пользователей. Однако не у всех приложений был доступен чат с фармацевтом и возможность фильтрации товаров.

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование онлайн-аптек. Всего было изучено 28 мобильных приложений онлайн-аптек: по 14 для iOS и Android. Специалисты проверили функциональные возможности приложений, их удобство в использовании и адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, все исследованные приложения прошли проверку на безопасность с помощью специализированного ПО.

Первое место на Android и второе на iOS заняло приложение «Еаптеки». Оно стало лидером по функциональным возможностям, отмечают авторы исследования.

«Реализован эффективный поиск товаров с голосовым вводом и отображением истории запросов. Пользователи могут сортировать и фильтровать товары по различным параметрам, включая цену и акции», — поделились эксперты.