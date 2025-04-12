ФАС выдала предупреждение российскому представительству компании Amgen

ФАС выдала предупреждение российскому филиалу международной фармкомпании Amgen. Основание — наличие экономически и технологически необоснованных требований к выручке потенциального делового партнера, из-за которых Amgen отказал ООО «Компания Фармстор» в заключении договора поставки препаратов. По мнению ФАС, с учетом доминирующего положения фармпроизводителя такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС выдала предупреждение российскому филиалу международной фармкомпании Amgen в связи с дискриминационными пунктами коммерческой политики, на основании которых ООО «Компания Фармстор» было отказано в заключении договора поставок. На устранение этих пунктов ФАС дала 30 дней, отмечается в сообщении в телеграм-канале антимонопольной службы.

Amgen занимает доминирующее положение на рынке реализации таких препаратов, как «Вектибикс», «Парсабив», «Пролиа», «Репата», «Эксджива», «Энплейт», сказано в пресс-релизе ФАС. В коммерческой политике организации содержатся экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера, на основании которых она отказала ООО «Компания Фармстор» в заключении договора поставки препаратов. По мнению ФАС, такие действия Amgen могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она предупредила компанию о необходимости исключить указанные пункты и пересмотреть решение по заявке ООО «Компания Фармстор». В случае неисполнения предупреждения в течение 30 дней со дня получения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Коммерческая политика — документ, регулирующий основные аспекты торговой деятельности и взаимодействия с контрагентами по коммерческим вопросам организации. Хотя ни один закон прямо не требует от фармкомпаний иметь коммерческую политику, согласно разъяснениям ФАС 2015 года, такой документ рекомендуется иметь хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, рассказал адвокат, партнер юридической фирмы BRACE Роман Шабров.