Вакцина от опоясывающего лишая снижает риск развития деменции на 20%

Исследователи Стэнфордского университета выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает вероятность развития деменции примерно на 20% в течение семи лет после прививки. Они изучили данные 282 тыс. жителей Уэльса.

Исследование Стэнфордского университета, опубликованное в журнале Nature, показало, что вакцинация против опоясывающего лишая (Herpes Zoster) значительно снижает риск развития деменции.

Международная группа ученых под руководством Паскаля Гельдсетцера проанализировала медицинские данные более 282 тыс. жителей Уэльса (Великобритания) в возрасте от 71 года до 88 лет, у которых ранее не отмечалось снижение когнитивных функций. Выяснилось, что те, кто получил препарат от лишая, в течение последующих семи лет были на 20% меньше подвержены слабоумию по сравнению с невакцинированными.

Исследователи воспользовались необычной программой иммунизации в Уэльсе, где вакцинироваться могли только граждане, родившиеся после 2 сентября 1933 года. Это создало уникальную возможность для сравнения двух групп пожилых пациентов, часть из которых имела права на вакцину, а другая — нет.