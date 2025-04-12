Производитель БАД «Сапплемент групп» приобрел непрофильный актив

Основной мотивацией выхода на такой рынок для Supplement Group, как пишет «Коммерсантъ», может быть диверсификация бизнеса. Его рентабельность составляет 10–30%. Согласно условиям сделки, мощности Awake Group будут перевезены на собственную площадку Supplement Group в Курской области.

По данным Rusprofile, ООО «Сапплемент групп» зарегистрировано в 2021 году в Курске (изначально ООО было зарегистрировано в Томске, но в феврале 2024 года компания заявила о планах перерегистрироваться в Курск; новый адрес регистрации был внесен в ЕГРЮЛ в мае 2024 года). Основная деятельность – производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Учредителем компании является Павел Мамаев. Выручка ООО за 2024 год составила 572 млн рублей, чистая прибыль – 33 млн рублей.

«Сапплемент групп» имеет пять брендов, среди которых – витамины для детей, для домашних животных, для широкой аудитории и нишевые (специализированные) – для «продвинутой» аудитории. Также компания занимается выполнением сторонних заказов других держателей брендов.

ООО «Эвейк Групп» зарегистрировано в 2019 году в Балашихе (Московская область). Основная деятельность – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем компании теперь являются ООО «Сапплемент Групп» (95%) и Жанна Никитина (5%). Выручка ООО за 2024 год составила 909 тысяч рублей, убыток – 318 тысяч рублей.

В феврале 2024 года «Сапплемент групп» сообщила о планах по расширению собственного производственного предприятия в Курской области. На реализацию проекта планировалось направить 150 млн рублей. Генеральный директор компании Павел Мамаев уточнял, что 150 млн рублей будет потрачено на реализацию проекта за два года. «Сумма детализируется на три большие группы затрат: затраты на приобретение земельного участка и зданий, на капитальный ремонт помещений и на оборудование», – пояснил Мамаев.