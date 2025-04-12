Renewal расширит портфель продуктов почти на 15%

Новосибирская производственная фармацевтическая компания (ПФК) «Обновление» (Renewal), один из крупнейших в России производителей лекарств, планирует зарегистрировать в 2025 году до 40 новых востребованных лекарственных форм и молекул. Речь идет в том числе об антидепрессантах и противовоспалительных средствах, пишет ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу Renewal Дениса Лубова. По его словам, портфель компании расширится с 280 до 320 продуктов.

Лубов сообщил, что в 2025 год компания зарегистрирует до 40 новых лекарственных форм и молекул, в том числе прогрессивных форм оригинального препарата компании для лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей «Сиалор». Кроме того, планируется расширить ассортимент линейки БАД, а также внедрить до 50 наименований.

В течение года компания намерена зарегистрировать антидепрессанты «Эсциталопрам», «Сертралин», гастропрокинетик «Итоприд», нестероидный противовоспалительный препарат «Декскетопрофен», а также диуретик, который используют для лечения хронической сердечной недостаточности, «Эплеренон» и другие. Предполагаются регистрация как твердых, так и жидких лекарственных форм.

В начале апреля 2025 года Renewal сообщила о планах запустить два новых цеха в 2025-2026 годах. В компании рассчитывают обеспечить таким образом импортозамещение популярных препаратов. По информации СМИ, совокупная стоимость одного из объектов в Новосибирске составляет 3 млрд рублей.

gxpnews