«Биннофарм Групп» подала 50 заявок на регистрацию товарных знаков в странах Азии и СНГ

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» направила 50 заявок на регистрацию товарных знаков в 2024 году. Заявки поданы через систему Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и охватывают 23 страны, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и СНГ, сообщила пресс-служба производителя.

«В настоящее время шесть безрецептурных (OTC) препаратов компании уже прошли экспертизу и получили правовую охрану в Китае и странах Юго-Восточной Азии. <…> В 2024 году количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом», говорится в сообщении компании.

Активность в сфере интеллектуальной собственности связана с подготовкой к расширению географии поставок и запуску новых продуктов, отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. Сейчас продукция «Биннофарм Групп» продаётся в 15 странах, в том числе на рынках СНГ и Азии. Параллельно компания развивает локальные представительства, в странах СНГ, Китае и Вьетнаме.

Также ТАСС сообщает, что в январе-феврале 2025 года экспортные продажи компании увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше среднего показателя по рынку (8%). Основной рост обеспечил Узбекистан, где продажи выросли на 203%. В Армении продажи увеличились на 56%, а в Кыргызстане «Биннофарм Групп» заняла пятую позицию на рынке, достигнув доли в 2,9%. Компания также объявила о получении 17 регистрационных удостоверений на препараты в России и странах ближнего зарубежья, включая Туркменистан, Таджикистан и Монголию. Речь идет о лекарственных средствах для лечения инфекционных, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Ранее компания сообщала о подаче заявки на регистрацию своего флагманского препарата «Необутин» в Китайской Народной Республике. Заявка была направлена в конце ноября 2024 года, что делает «Необутин» одним из первых российских лекарственных средств, проходящих процедуру регистрации в Китае.

gxpnews