Курская область создаст реестр недобросовестных поставщиков лекарств

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил вносить недобросовестных поставщиков лекарств в специальный реестр. Инициатива прозвучала на заседании правительства региона. «Прегабалин» поступил в область, однако семь препаратов все еще находятся в дефектуре.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил включать недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр. Такую инициативу он озвучил на заседании правительства региона.

О ситуации с льготным обеспечением лекарствами доложил врио председателя правительства Курской области Александр Чепик. По его словам, за минувшую неделю обеспечено препаратами 1347 льготников по 34,8 тыс. рецептов. Он также сообщил, что один из препаратов, находящихся в дефектуре, поступил в регион — речь идет о «Прегабалине».

«По семи оставшимся лекарственным препаратам работа с Министерством здравоохранения Российской Федерации у нас продолжается», — заключил Чепик.

Врио председателя правительства также заявил, что за нарушение сроков по контрактам недобросовестным поставщикам лекарств начислена неустойка на сумму более 2,5 млн руб. за прошедшую неделю.

«По поводу тех поставщиков, которые не выполняют свои обязательства в срок в части обеспечения льготными лекарствами, помимо выставления им финансовых претензий, рассмотрите возможность включения в реестр недобросовестных поставщиков», — попросил Хинштейн.

Александр Чепик принял это предложение в работу.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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