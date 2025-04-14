Больше половины россиян доверяют рекламе лекарств у блогеров

Более половины россиян доверяют рекламе лекарств у блогеров, если она основана на личном опыте, показало исследование MTS AdTech. 81% опрошенных считают видеорекламу самым информативным форматом, а 66% хотели бы видеть в ней больше научных данных. Только треть респондентов хотели бы видеть в рекламе рекомендации врачей.

Исследование показало, что 54% опрошенных доверяют блогерам, которые описывают личный опыт использования лекарств. 20% респондентов доверяют обзорам блогеров на лекарства и 15% — сравнениям лекарств блогерами. Таковы данные опроса центра аналитики и исследований MTS AdTech (есть в распоряжении «ФВ»).

В опросе участвовали 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие на территории России. Исследование было проведено в марте 2025 года.

Чаще всего рекламу препаратов у блогеров пользователи видят на таких платформах, как Вконтакте (37%), YouTube (33%) и Telegram (27%). Наиболее информативным форматом рекламы лекарств 81% опрошенных россиян назвали видеорекламу.