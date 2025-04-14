«  
  »

Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,7% в марте

В марте цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7% относительно февраля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте 2025 года.

За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,8%. В том числе на:

  • нафазолин — +8,7%;
  • ренгалин — +5,7%;
  • таурин — +3,6%;
  • валерианы экстракт — +2,4%;
  • метилурацил — +2,3%;
  • активированный уголь, корвалол и трекрезан — +2,2%;
  • гепариновую мазь и кардиомагнил — +1,9%;
  • левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,8%.

На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:

  • натрия хлорид — +2,6%;
  • супрастин — +2,3%;
  • цефтриаксон — +1,3%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;
  • аскорбиновую кислоту — +1,1%;
  • беталок 30К, ксилометазолин (галазолин) и хлоргексидин — +1,0%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:

  • бинты — +1,4%;
  • вату — +1,2%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +1,1%;
  • термометры электронные стандартные — +0,8%;
  • корригирующие очки — +0,6%.

О снижении цен на препараты и медизделия не сообщается.

В прошлом месяце цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно января, а на лекарства не из перечня жизненно важных — в среднем на 1,3%.

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

14 апреля, 2025 | Просмотров: 137