Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,7% в марте

В марте цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7% относительно февраля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте 2025 года.

За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,8%. В том числе на:

нафазолин — +8,7%;

ренгалин — +5,7%;

таурин — +3,6%;

валерианы экстракт — +2,4%;

метилурацил — +2,3%;

активированный уголь, корвалол и трекрезан — +2,2%;

гепариновую мазь и кардиомагнил — +1,9%;

левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,8%.

На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:

натрия хлорид — +2,6%;

супрастин — +2,3%;

цефтриаксон — +1,3%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;

аскорбиновую кислоту — +1,1%;

беталок 30К, ксилометазолин (галазолин) и хлоргексидин — +1,0%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:

бинты — +1,4%;

вату — +1,2%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +1,1%;

термометры электронные стандартные — +0,8%;

корригирующие очки — +0,6%.

О снижении цен на препараты и медизделия не сообщается.

В прошлом месяце цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно января, а на лекарства не из перечня жизненно важных — в среднем на 1,3%.

Дина Коблова

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