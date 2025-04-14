Pfizer отказался от разработки лекарства от ожирения после травмы пациента

Фармацевтический гигант Pfizer объявил о завершении разработки экспериментального препарата для снижения веса Danuglipron для приема один раз в день, за которым пристально следят инвесторы. Такое решение американская компания приняла после того, как у одного из участников клинических испытаний (КИ) зафиксировали повреждение печени. Это станет серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly, пишет Bloomberg. После этого заявления акции Pfizer упали примерно на 1% на премаркете в Нью-Йорке. Акции конкурентов, напротив, выросли: у Novo – на 4,6% в Копенгагене, у Eli Lilly – на 2,3%.

Несмотря на отсутствие симптомов, лабораторные анализы выявили у пациента повреждение печени после приема экспериментального препарата. Его разработку решили остановить из-за повышенного риска побочных эффектов, несмотря на заявленную эффективность. Это уже третья неудача Pfizer в разработке пероральных препаратов GLP-1 на фоне роста рынка подобных лекарств. Компания продолжает исследования в этой области, делая ставку на комбинированную терапию.

Решение Pfizer может стать облегчением для некоторых инвесторов, которые сомневались в том, сможет ли Danuglipron составить достойную конкуренцию другим препаратам для снижения веса. Аналитики не исключают, что прекращение выпуска таблеток может побудить компанию искать возможности для поглощения перспективных компаний. Однако пока серия многомиллиардных приобретений не принесла новых блокбастеров. Ожидается, что к концу десятилетия компания потеряет около $15 млрд дохода, поскольку ее основные препараты потеряют патентную защиту.

Компания Pfizer сделала конкуренцию на рынке борьбы с ожирением центральной частью своего плана возвращения после COVID-19. Акции фармгиганта опустились более чем на 60% с момента пика пандемии в 2021 году. Спрос на вакцины и методы лечения от коронавирусной инфекции сильно упал, в то время как бизнес по продаже средств для снижения веса успешно процветает. По оценке экспертов, он может достигнуть $130 млрд к концу десятилетия.

Однако в 2023 году Pfizer пришлось остановить разработку версии lotiglipron для приема дважды в день из-за того, что большинство пациентов выбыли из исследования на средней стадии из-за высокого уровня побочных эффектов, таких как тошнота и рвота. Несколькими месяцами ранее компания отказалась и от другого перорального препарата от ожирения, показавшего тревожные побочные эффекты и воздействие на печень в ходе КИ.

После этого в компании заявили, что сосредоточились на разработке новой версии – Danuglipron. Уже в 2024 году в компании сообщили о готовности приступить к клиническим испытаниям переработанной версии препарата для похудения. Тогда производитель лекарств не назвал точных сроков разработки, но отметил, что планирует оценить несколько доз переформулированного препарата во второй половине 2024 года, прежде чем перейти к КИ.

gxpnews