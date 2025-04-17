ФАС заподозрила «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм» в картельном сговоре

ФАС сообщила о проведении внеплановых антикартельных проверок фармацевтических компаний. Подозрения вызвали поставки Центра внедрения «Протек», «Фармстандарта» и «Примафармы» для нужд Центра лекобеспечения.

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановую антикартельную проверку фармкомпаний, которые участвовали в закупках для нужд Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, информирует телеграм-канал службы. АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» подозревают в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств. Подробности не сообщаются.

Сотрудники ФАС приехали в офисы компаний на территории Москвы и Московской области. Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей собранной информации.