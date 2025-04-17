ФАС заподозрила «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм» в картельном сговоре

ФАС сообщила о проведении внеплановых антикартельных проверок фармацевтических компаний. Подозрения вызвали поставки Центра внедрения «Протек», «Фармстандарта» и «Примафармы» для нужд Центра лекобеспечения.
Федеральная антимонопольная служба начала внеплановую антикартельную проверку фармкомпаний, которые участвовали в закупках для нужд Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, информирует телеграм-канал службы. АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» подозревают в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств. Подробности не сообщаются.
Сотрудники ФАС приехали в офисы компаний на территории Москвы и Московской области. Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей собранной информации.
«ФВ» направил запросы, в ФАС и «Протеке» от комментариев отказались.
В АО «Фармстандарт» подтвердили факт проведения 15 апреля внеплановой выездной проверки ФАС в офисе компании и сообщили, что не допускают нарушения действующего законодательства и осуществляют оперативное предоставление информации. «Фармстандарт» продолжит взаимодействие с ФАС для оперативного решения задач регулятора, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Примафарм» ранее уже подозревалась в картельном сговоре.
Подводя итоги антикартельной деятельности в 2024 года, ФАС отмечала, что фармацевтика вошла в число лидеров по количеству ограничивающих конкуренцию соглашений. Однако абсолютные цифры приведены не были.
Фото: ФАС России