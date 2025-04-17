«Опдиво» и «Ервой» одобрены FDA для лечения рака печени в качестве первой линии терапии

FDA одобрило сочетание из «Опдиво» и «Ервой» для лечения рака печени. Исследования показали, что эта иммунотерапевтическая комбинация не только снижает смертность на 21%, но и значительно превосходит стандартные таргетные препараты по длительности и частоте ответа на лечение.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило совместно применять иммунотерапевтические препараты «Опдиво» (ниволумаб) и «Ервой» (ипилимумаб) для лечения впервые диагностированной нерезектабельной или метастатической гепатоцеллюлярной карциномы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Комбинация фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb вступит в конкурентную борьбу с такими сочетаниями лекарств, как «Тецентрик» (атезолизумаб) + «Авастин» (бевацизумаб) от швейцарской Roche, а также «Имфинзи» (дурвалумаб) + «Имджудо» (тремелимумаб) от британо-шведской AstraZeneca. Все три получили одобрение FDA на основе данных III фазы исследований, показавших увеличение показателей выживаемости участников.

В ходе клинических испытаний CheckMate-9DW «Опдиво» и «Ервой» снизили риск смерти пациентов на 21% по сравнению с классическим лечением таргетными ингибиторами тирозинкиназы — «Ленвимой» (ленватиниб) и «Нексаваром» (сорафениб). Также комбинация BMS увеличила медиану выживаемости на 3,1 месяца (23,7 месяца против 20,6 месяца у контрольной группы), в три раза чаще давала объективный ответ (36% против 13% ), а его продолжительность была вдвое больше (30,4 месяца против 12,9 месяца).