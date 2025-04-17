Аптеки предложили информировать медорганизации о наличии препаратов

Ассоциация «Союзфарма» обратилась к депутату Госдумы Александру Петрову с предложением внедрить механизм оперативного информирования медицинских организаций о наличии препаратов в аптеках. Сейчас врачи часто назначают препараты, которых нет в продаже, или доступ к ним ограничен. Пациентам приходится неоднократно обращаться в лечебные учреждения или самостоятельно корректировать назначения.

ААУ «Союзфарма» предложила представителю Госдумы — депутату Александру Петрову — внести инициативу по совершенствованию системы лекарственного обеспечения граждан и повышению качества медицинских услуг. Обращение есть в распоряжении «ФВ».

Число жалоб от граждан о недоступности необходимых лекарств в аптеках по всей России растет, сказано в документе. «Существует серьезная ситуация, с которой сталкиваются многие граждане: врачи назначают препараты, которые фактически отсутствуют в продаже или имеют ограниченный доступ. Это создает сложности для пациентов, ухудшает качество медицинского обслуживания и, как следствие, подрывает доверие к системе здравоохранения в целом», — говорится в письме.