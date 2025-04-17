У производителей БАД начали проверять наличие фактических мощностей

В России начали эксперимент по борьбе с «псевдороссийскими» производителями. Группа экспертов может выезжать на место, чтобы удостовериться, имеет ли компания фактически производственные линии и склады. Информацию о компаниях, выдающих импортные товары за российские, будут передавать в контрольно-надзорные ведомства.

В России начали решать проблему наличия «псевдороссийских» производителей: компания может заявить себя отечественным производителем, но фактически выдавать импортные товары за российские, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе Конгресса индустрии детских товаров, пишет ТАСС.

«Сейчас у нас проходит эксперимент по мониторингу производителей, в рамках которого сборная команда из Роспотребнадзора, оператора ЦРПТ будет выезжать на место, чтобы удостовериться, есть ли на самом деле такое производство, либо это очередная фикция», — поделилась Приезжева.

Если компания российская, но у нее нет производственных мощностей или необходимого сырья, то ей не выдадут коды маркировки. Кроме того, информация о подобных предприятиях будет поступать в контрольно-надзорные ведомства.

Благодаря запуску механизма блокировки нелегальной продукции на кассах оборот таких товаров кратно снизился.

По словам замминистра, после внедрения блокировки была заблокирована продажа 5,5 млн биологически активных добавок (БАД) с запрещенными компонентами. На 90% снизилась продажа упакованной воды, которая не вводилась в оборот.

Приезжева указала, что большая часть блокируемой на кассах продукции сопровождается необходимой разрешительной документацией. Сейчас идет работа по углублению интеграции системы маркировки с реестрами ведомств, которые выдают разрешительные документы. После завершения этой интеграции будут исключены случаи, когда, например, продукция продается с чужими или аннулированными документами.

Окончание такого проекта-эксперимента запланировано на осень, после этого механизм должен начать работу в полную силу в отношении маркируемой продукции.

По итогам 2024 года количество импортеров биодобавок увеличилось в восемь раз благодаря введению маркировки. Перечень случаев запрета продажи БАД на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.

Эксперимент по мониторингу российских производителей биодобавок начался 1 марта. Участие в мероприятии добровольное. Итоги пилота подведут до 31 августа. Как пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, такая инициатива поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую.

«В ходе эксперимента мы будем проверять, действительно ли компании, которые регистрируют свою продукцию в системе маркировки, занимаются производством: есть ли у них необходимое оборудование, штат сотрудников и товары на складе. Если выяснится, что у компании на самом деле нет никакого производства, она не сможет получить коды маркировки. Это поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую», – пояснил он.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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