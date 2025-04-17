Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог деносумаба для терапии остеопороза

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Форседено» (МНН деносумаб), первый отечественный биоаналог оригинального таргетного средства для лечения остеопороза. Производителем и держателем регистрационного удостоверения выступает фармацевтическая компания «Петровакс Фарм», сообщила GxP News пресс-служба организации.

ЛП станет первым биоаналогом деносумаба на российском рынке. Права на биоаналог деносумаба были приобретены компанией «Петровакс Фарм» у иранской AryoGen Pharmed (входит в группу CinnaGen) по лицензионному соглашению, предусматривающему полную локализацию производства в России. Эффективность и безопасность препарата были подтверждены в рамках многоцентрового клинического исследования III фазы. По заявлению компании, стоимость препарата будет ниже по сравнению с оригинальным средством, что потенциально позволит расширить доступ к терапии для пациентов. По данным производителя, терапию уже получили более 50 тысяч пациентов.

Ранее «ПСК Фарма» первой из российских компаний зарегистрировала комбинированный препарат будесонид + формотерол в форме дозированного аэрозольного ингалятора для терапии бронхиальной астмы.

gxpnews