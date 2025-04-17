J&J увеличила прибыль втрое за счет высоких продаж лекарств от рака

Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson зафиксировал более чем трехкратный рост чистой прибыли в I квартале: в январе – марте 2025 года она составила практически $11 млрд, или $4,54 в расчете на акцию. Годом ранее чистая прибыль J&J достигала $3,26 млрд, или $1,34 на акцию. Результаты компании превзошли прогнозы Уолл-стрит. Такие показатели вновь обусловлены высокими продажами ее препаратов для лечения рака, в том числе препарата для лечения множественной миеломы «Дарзалекс», пишет Reuters.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,77 на акцию. Выручка J&J выросла на 2,4%, до $21,89 млрд, с $21,38 млрд годом ранее. При этом аналитики предполагали скорректированную прибыль компании на уровне $2,69 на акцию при выручке в $21,56 млрд.

Продажи компании в США увеличились на 5,9% и достигли $12,31 млрд, в остальном мире – сократились на 1,8%, до $9,59 млрд. Выручка фармацевтического подразделения выросла на 2,3%, до $13,87 млрд. Показатель обусловлен в основном 20%-ным ростом продаж «Дарзалекса» (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). Они принесли компании в I квартале $3,24 млрд вместо $3,05 млрд, которые ожидали аналитики. Вместе с тем продажи блокбастера от псориаза Stelara упали более чем на 33%, до $1,63 млрд.

Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, составили $8,02 млрд. Это на 2,5% больше, чем в предыдущем году, но ниже оценок Уолл-стрит, ожидавших $8,17 млрд.

J&J улучшила прогноз выручки на 2025 год до $91-91,8 млрд с ожидавшихся ранее $89,2-90 млрд, подтвердив при этом прогноз скорректированной прибыли в диапазоне $10,5-10,7 на акцию. Руководство компании также рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 4,8%, до $1,3 на акцию. Дивиденды увеличивают уже 63 года подряд.

Компания повысила объем продаж с $91,6 до $92,4 млрд. Таким образом она отразила добавление в свой портфель препарата Caplyta, предназначенного для лечения шизофрении и депрессивных эпизодов, связанных с биполярным расстройством. Компания получит доступ к уже одобренной в США терапии в рамках сделки с производителем неврологических препаратов Intra-Cellular на $14,6 млрд. Приобретение поможет ей ускорить рост, после того как в 2023 году она создала отдельное подразделение потребительского здравоохранения.

J&J стала первым крупным производителем лекарств и медицинских товаров, отчитавшимся о своих результатах после того, как президента США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на фармацевтическую продукцию в размере 25%. Комментируя решение администрации американского лидера, главный финансовый директор J&J Джо Уолк отметил, что это может оказаться хорошей новостью для компании. По его словам, проверка покажет, что значительная часть импорта лекарств в США приходится на дешевые дженерики, а не инновационные лекарства, разрабатываемые J&J.

gxpnews