Трамп анонсировал пошлины на лекарства в 25% «в ближайшем будущем»

Соединенные Штаты могут ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%, как на зарубежные автомобили, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, администрация Белого дома собирается одобрить их уже «в ближайшем будущем». Трамп неоднократно грозил, что фармкомпании «с ревом вернутся» в США, а если они этого не сделают, то будут платить большие налоги.

«Мы больше не производим свои лекарства. Компании по производству лекарств находятся в Ирландии, во многих других местах, в Китае. И все, что мне нужно сделать, – это ввести тарифы [на фармацевтическую продукцию]. <…> Мы будем это делать. Это будет похоже на то, что мы делаем с автомобилями. У нас, как вы знаете, тариф в 25% на автомобили», – заявил Трамп 14 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные – 9 апреля. С 3 апреля администрация президента США ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Импорт фармацевтических препаратов изначально был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация указала, что фармсектор, который ранее никогда в прошлом не подпадал под действие подобных мер, не избежит этой участи. Эксперты отмечали, что введение пошлин – «вопрос времени».

8 апреля американский лидер вновь подал сигнал, что отрасль станет следующей в очереди на торговой войне, вызывающей колоссальные потрясения на рынке. После этого ценные бумаги фармкомпаний начали распродаваться сразу по всему миру.

gxpnews