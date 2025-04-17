Рынку не хватило госсегмента

Объем российского фармрынка в 2024 году составил 2 850 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2023 году. Драйвером роста стали аптечные продажи, а вот государственные закупки отставали. В следующем году объем рынка может превысить 3 трлн рублей, в том числе за счет госсегмента, предполагают в своем отчете аналитики DSM Group.

Объем рынка в долларах и евро в 2024 году остался на уровне 2023 года. Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2024 года составила 54,6% в рублях и 31% в упаковках. Совокупно доля топ-20 производителей в 2024 году была на уровне 44,1%. Лидирующую позицию по итогам 2024 года заняла компания AstraZeneca, показав максимальную динамику из топ-20. Также в тройке лидеров иностранные компании Bayer и Novartis. Российских компаний в этом списке шесть, в 2023 году их было пять.

Из 2 850 млрд рублей российского фармрынка госсегмент получил только треть. Доля его последовательно снижается последние 4 года: с 42% в 2021 году до 33% в 2024 году. В 2023 году причиной снижения было отсутствие дополнительной нагрузки после окончания пандемии, а в 2024 году сдерживающим фактором стали уже ценообразование на ЖНВЛП и влияние тендерной системы. 2024 год стал завершающим для национального проекта (НП) «Здравоохранение». На смену ему пришла рамочная госпрограмма «Развитие здравоохранения», которая продолжится до 2036 года. С 2025 года действуют НП «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья», на финансирование которых в 2025 году совокупно заложено более 400 млрд рублей, а в 2025-2030 годах – минимум 2,2 трлн рублей. В каждом из этих проектов заложено финансирование лекарственного обеспечения, так что доля госсегмента опять должна начать расти.

Закупки сократились по федеральной программе ВЗН (-4%), по региональной льготе (-10%) и в части предоставления орфанных препаратов (-2%). Но все подпрограммы, кроме «паллиативной помощи», показали положительную динамику. Продолжает расти финансирование фонда поддержки детей «Круг добра»: в 2024 году было закуплено лекарств на 84 млрд рублей (+79% к 2023 году).

Аптечный рынок вернулся к нормальным «сезонным» трендам: потребление рецептурных препаратов остается на одном уровне весь год, а спрос на ОТС-препараты повышается во время заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период. Высокая инфляция позволила аптечным продажам вырасти на 14%. По результатам 2024 года емкость коммерческого рынка лекарственных препаратов составила 4,4 млрд упаковок, или 1 635 млрд рублей. Аптечные продажи парафармацевтического ассортимента увеличились на 14,6% и составили 396 млрд рублей. Положительную динамику показали все аптечные категории.

На начало 2025 года в России действовало 80,7 тысячи аптек, что на 1800 больше, чем в начале 2024 года. Темпы роста числа аптек замедлились, а во второй половине года тренд был отрицательным. В 2024 году активно шли сделки по покупке и продаже сетей. Лидером стала аптечная сеть «Ригла» – 16 сделок и более 800 приобретенных аптек. Она же возглавила рейтинг по приросту количественного состава: +1418 аптек за год. Оборот приобретенных компаний в прошлом году позволил ей сохранить за собой первую строчку рейтинга с долей 9,58%.

В 2025 году объем рынка может превысить 3 трлн рублей. Финансирование госпрограмм в 1 трлн рублей должно позволить вырасти этому сегменту более чем на 20% и увеличить долю государственного лекобеспечения до 36%. Коммерческий сегмент, по прогнозам, будет расти на 9-10%, в основном за счет инфляционной составляющей. В целом объем фармацевтического рынка может увеличиться на 14%. В упаковках стагнация сохранится, в том числе за счет перехода на упаковку с большим объемом.

gxpnews