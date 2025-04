Трамп поручил пересмотреть закон Байдена о снижении цен на лекарства

Трамп принял указ, предусматривающий реформы в фарминдустрии. Предложенные им меры нацелены на решение ряда проблем с ценообразованием, увеличение импорта препаратов из Канады, а также ускорение процедуры регистрации дженериков и биоаналогов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на унификацию системы ценообразования для разных видов лекарств, которую лоббировали фармацевтические компании. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Трамп поручил министерству здравоохранения страны вместе с Конгрессом пересмотреть Закон о снижении инфляции, принятый при Джо Байдене. Благодаря ему американское правительство получило право устанавливать стоимость отдельных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. При этом в документе указано, что таблетированные медикаменты подлежат удешевлению через семь лет с момента их регистрации FDA, а инъекционные — через 11. Такая разница во временных рамках вынуждает производителей отдавать предпочтение одним лекарственным формам в ущерб другим и негативно сказывается на инновационном потенциале отрасли.

В феврале лидеры фармрынка встретились с Трампом, чтобы добиться этих законодательных поправок. На ней были генеральные директора Eli Lilly, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Pfizer, а также глава крупнейшей лоббистской организации индустрии PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America).

Указ также требует от FDA упростить процедуру регистрации дженериков и биоаналогов. Кроме того, регулятору поручено увеличить объем импорта препаратов из Канады — Трамп предложил эту инициативу еще во время первого президентского срока.

Известно, что американские больницы получают значительные скидки на препараты благодаря своей покупательской способности. Для них цены в среднем на 35% ниже, чем для Medicare. Распоряжение главы США обязывает устранить этот разрыв.

Как отмечается, в США стоимость одной и той же медицинской процедуры может сильно разниться в зависимости от места ее проведения. В клинике будет одна цена, у частного врача — другая, в больнице — третья. Постановление указывает необходимость исправить и этот недостаток американской системы здравоохранения.

На днях Белый дом сообщил, что 1 апреля министерство торговли США начало так называемое расследование по статье 232 Закона о расширении торговли в отношении импорта фармпродукции. Это может обеспечить правовую основу для введения пошлин, о которых заявлял Трамп.

Фото: whitehouse.gov

Владимир Заболотских

pharmvestnik