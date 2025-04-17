Abbott вложит $500 млн в производство в США из-за угрозы пошлин

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories заявила, что направит $500 млн на два объекта, расположенных в американских Иллинойсе и Техасе. Компания последовала примеру конкурентов, которые начали перестраивать свои цепочки поставок в рамках подготовки к возможным пошлинам американского лидера Дональда Трампа. Abbott также опубликовала скорректированную прибыль за I квартал, которая превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции корпорации резко выросли на фоне этой новости, пишет Reuters.

Abbott подтвердила свой прогноз прибыли на 2025 год в размере $5,05-5,25 на акцию, несмотря на то что ее скорректированная прибыль за I квартал в размере $1,09 на акцию превзошла оценки аналитиков на 2 цента. Годом ранее скорректированная прибыль компании составила 98 центов. В компании подчеркнули, что рассматривали возможность повышения прогноза до объявления тарифов. Вместе с тем общая квартальная выручка корпорации выросла на 4%, до $10,36 млрд, не оправдав прогнозы аналитиков ($10,41 млрд). В прошлом году показатель составил $9,96 млрд (+4%).

Компания также отметила ряд событий за указанный квартал, включая инвестиции в размере $500 млн в американское производство. Эти средства, в частности, направят на расширение существующих заводов и стимулирование исследований и разработок для трансфузионного бизнеса Abbott, который отвечает за скрининг запасов крови в стране. Запуск проектов ожидается к концу 2025 года. В Abbott подчеркнули, что у нее есть и другие инициативы. Так, она намерена выпустить более 25 «ключевых новых продуктов» в течение следующих 3 лет.

Abbott Laboratories – второй крупный производитель лекарств и медицинских товаров после Johnson & Johnson, отчитавшийся о прибыли за I квартал после того, как Трамп анонсировал пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%. По его словам, администрация Белого дома собирается одобрить их уже «в ближайшем будущем». Кроме того, его администрация начала расследование, касающееся импорта фармацевтических препаратов и полупроводников в рамках попытки ввести пошлины на оба сектора.

gxpnews