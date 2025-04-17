В России приступили к испытаниям нового лекарства от деменции

Специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН) начали доклинические испытания нового лекарства от деменции, способного не просто снимать симптомы, а восстанавливать нарушенные когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. В ходе доклинических испытаний на мышах с искусственно вызванной патологией было установлено, что новое вещество значительно улучшает память и способность к обучению за счет стимуляции образования новых нейронных связей в головном мозге, пишут «Известия». Разработчики уверяют, что аналогов в мире пока нет.

«Отчасти на него похож белковый комплекс, который называют церебролизин. Его получают из головного мозга свиней, поэтому он может вызывать очень сильную иммунную реакцию у человека. Также были разработаны препараты – ингибиторы различных рецепторов и антитела к бета-амилоидам, но все они провалили клинические исследования», – сообщила в беседе с изданием заведующая лабораторией клеточных биотехнологий РУДН Диана Салихова.

По ее словам, существующие на сегодня средства только купируют некоторые симптомы болезни, и то не все. В поисках нового лекарства для восстановления функций мозга ученые обратили внимание на глиальные клетки. Они необходимы организму для защиты нейронов.

«Сначала мы берем стволовые клетки. Дифференцируем их и получаем предшественник глиальной ткани, а затем из глиальной клетки экстрадируем белки и внеклеточные везикулы, которые оказывают терапевтический эффект. Однако в них содержится целый набор различных веществ, и какое из них действующее, покажут дальнейшие исследования», – пояснила Салихова.

Сейчас разработчики находятся на начальном этапе доклинических исследований. Однако для создания препарата, который можно будет использовать в клинической практике, потребуется еще много лет. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что разработка специалистов РУДН может быть эффективной на додементных этапах болезни, а также в качестве профилактических мер. Они не исключают, что препарат позволит сохранить более независимое проживание человека, а также его профессиональную активность.

Деменция – синдром, который может быть вызван целым рядом заболеваний, постепенно разрушающих нервные клетки и повреждающих головной мозг, что обычно приводит к снижению когнитивной функции (способности к мыслительной обработке информации) в большей степени, чем этого можно было ожидать в результате обычных процессов биологического старения.

Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу социального проекта «Деменция.net», уровень осведомленности о деменции среди россиян продолжает расти и достиг почти 80%. Практически все респонденты считают необходимым обращаться к врачу при первых признаках заболевания, но каждый третий не знает, какие именно специалисты этим занимаются.

gxpnews