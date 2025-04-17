Доля дженериков «Ксарелто» на российском фармрынке достигла 36% в марте

Российский розничный рынок антикоагулянтов столкнулся с масштабными изменениями в I квартале 2025 года. В России официально зарегистрировали десятки аналогов популярного антикоагулянта «Ксарелто» от Bayer. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, за первые 3 месяца в рознице продали 1,43 млн упаковок препаратов на основе ривароксабана, включая «Ксарелто» и его аналоги, на 4,2 млрд рублей. При этом доля дженериков в натуральном выражении выросла на 29,3%, к концу марта этот показатель достигал 35,7%.

Спрос на воспроизведенные препараты демонстрирует устойчивую положительную динамику, отметили аналитики. Если в первую неделю января было продано всего 6000 упаковок дженериков, то к концу марта еженедельные продажи превысили 41 тысячу упаковок. В денежном выражении доля аналогов пока остается скромной (9% за квартал и 12,4% в марте), что объясняется значительной разницей в цене между оригинальным препаратом и его копиями.

Среди аналогов «Ксарелто» безусловным лидером стал препарат «Круоксабан» от компании «Озон Фармацевтика», занявший 43% рынка в упаковках и 34,6% в рублях. Препарат зарегистрировали в конце 2024 года. На втором месте расположился «Зинакорен» от «Акрихина» с долей 15%. Тройку лидеров замкнул небрендированный аналог от «Северной звезды» (9,5%). На оставшуюся часть рынка приходится 21 производитель, включая таких игроков, как венгерская Egis («Ксилтесс») и словенская Krka («Ривароксия»), совокупно обеспечивающих 13,6% продаж в натуральном выражении.

Несмотря на растущую конкуренцию, оригинальный «Ксарелто» еще сохраняет лидерские позиции. Однако его продажи начали постепенно сокращаться: за год объемы реализации в упаковках снизились на 6% (68,6 тысячи штук), а в денежном выражении – на 5% (184 млн рублей).

Серьезным вызовом для Bayer стало сокращение дистрибуции: если в I квартале 2024 года препарат присутствовал в 76% аптек, то годом позже – всего в 56%. Вместе с тем другой популярный антикоагулянт – «Эликвис» от Pfizer – демонстрирует лучшие показатели дистрибуции (68% аптек против 56% у «Ксарелто»), хотя и здесь наблюдается отрицательная динамика (снижение на 16,8 п. п. за год).

Эксперты отмечают, что пока дженерики в основном удовлетворяют спрос новых пациентов, не затрагивая традиционную аудиторию оригинального препарата. По их мнению, в среднесрочной перспективе давление на Bayer будет расти, особенно с учетом активного расширения ассортимента дженериков.

gxpnews