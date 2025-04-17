СМИ: в БАД для похудения «Молекула» нашли наркотическое средство

В препаратах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», которые стали популярны среди подростков благодаря видеороликам в TikTok, обнаружили сибутрамин – наркотическое вещество, которое входит в список запрещенных веществ в РФ. При этом в инструкции к этим БАД указано, что они содержат исключительно натуральные компоненты, выяснили «Известия». Ранее оба препарата решил проверить Роспотребнадзор.

Сотрудники издания решили проверить «Молекулу» и «Молекулу плюс». Они провели контрольную закупку и отнесли препарат в лабораторию. Эксперты проекта международной ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!» обнаружили в нем сибутрамин – анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда. Он создает у человека чувство ложного насыщения, в медицине его применяют для лечения ожирения. Продажа этого средства без рецепта в стране строго запрещена, а его прием в терапевтических дозах должен проходить под строгим контролем врача.

Эксперты, опрошенные изданием, напомнили, что сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ. Кроме того, он включен в национальные клинические рекомендации по лечению ожирения. Большинство зарегистрированных в России лекарств, содержащих сибутрамин, имеют дозировку такого активного вещества от 10 до 15 мг в одной капсуле. При этом проверка «Молекулы», которая свободно продается в интернете, показала, что в препарате содержится «лошадиная» дозировка вещества – 16,7 мг на капсулу.

«16,7 мг на капсулу – это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы», – отметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции, руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец.

Ранее Роспотребнадзор приступил к проверке препаратов «Молекула» и «Молекула плюс». В федеральной службе предупредили, что оба препарата не имеют свидетельства о государственной регистрации. Внимание ведомства привлекли публикации СМИ, в которых сообщили о негативных побочных эффектах препаратов.

СМИ также писали, что на Wildberries и Ozon регулярно встречаются рецептурные гормональные препараты, лекарственные дозировки витамина D, препараты с сильнодействующими фармсубстанциями, которые фактически можно было бы рассматривать как незарегистрированные лекарства. Однако их продавали под видом БАД. На этом фоне Минпромторг России разработал ряд изменений в правила маркировки, направленных на расширение номенклатуры маркируемых биологически активных добавок к пище.

gxpnews