FDA одобрило шестой биоаналог Avastin от Roche

Компания Biocon Biologics (дочерняя компания индийской Biocon Limited) получила одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на внутривенное применение противоракового препарата Jobevne (бевацизумаб). Это биоаналог референтного препарата Avastin от Roche. Одобрение позволит Biocon Biologics расширить портфель биоаналогичных онкологических препаратов Biocon Biologics в США, в который также входят Ogivri и Fulphila.

Jobevne показан для лечения колоректального рака, немелкоклеточного рака легких, рецидивирующей глиобластомы, почечно-клеточного рака, рака шейки матки, эпителиального рака яичников, маточных труб или первичного рака брюшины. Это рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, которое действует как ингибитор фактора роста эндотелия сосудов, воздействуя на раковые клетки и ограничивая приток крови к опухолям. По информации Biocon Biologics, объем продаж бевацизумаба в 2023 году в США составил около $2 млрд.

Одобрение FDA основано на результатах исследований, которые продемонстрировали высокую степень сходства Jobevne с референтным препаратом. Данные не выявили клинически значимых различий между препаратами Jobevne и Avastin по показателям безопасности, эффективности, иммуногенности и фармакокинетики.

Biocon Biologics – международная компания по производству одобренных и находящихся в разработке биоаналогов для различных видов терапии. Помимо Ogivri и Fulphila, она также продвигает Abevmy (бевацизумаб) в Европе, где он был одобрен в феврале 2021 года. В ноябре того же года она также получила одобрение на этот препарат в Канаде. Всего в ее портфеле семь одобренных биоаналогов в США и шесть в Канаде, еще 20 в разработке.

Jobevne – шестой биоаналог Avastin, одобренный FDA, после Mvasi (в 2017 году), Zirabev (в 2019 году), Alymsys и Vegzelma (в 2022 году), а также Avzivi (в 2023 году).

gxpnews