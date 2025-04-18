GSK создала первый за десятилетия эффективный антибиотик нового класса для лечения гонореи

Антибиотик компании GSK продемонстрировал эффективность в 92,6% при лечении гонореи. В случае одобрения регуляторами препарат станет первым антибиотиком с принципиально новым механизмом действия против этой инфекции. Он может стать первым антимикробным средством от этой инфекции за последние 30 лет.

Антибиотик gepotidacin, разработанный фармацевтической компанией GSK, показал высокую эффективность против гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в ходе III фазы клинических испытаний. Результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании участвовало более 600 человек старше 12 лет с диагнозом «гонорея урогенитальной области» из шести стран. Половина получала экспериментальный препарат два раза в день, другая — однократную инъекцию цефтриаксона в сочетании с пероральным азитромицином, которые обычно назначают при инфекции, передаваемой половым путем.

Gepotidacin вылечил 92,6% испытуемых, в том числе зараженных лекарственно-устойчивыми штаммами. Причем оставшиеся 7,4% не учитывались из-за неполноты данных, а не отсутствия результатов от применения антибиотика. В другой группе, которой давали стандартную терапию, число выздоровевших составило 91,2%.

Разработка GSK чаще всего вызывала проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако почти во всех случаях побочные эффекты имели легкую или умеренную степень выраженности.