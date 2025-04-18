GSK создала первый за десятилетия эффективный антибиотик нового класса для лечения гонореи

Антибиотик компании GSK продемонстрировал эффективность в 92,6% при лечении гонореи. В случае одобрения регуляторами препарат станет первым антибиотиком с принципиально новым механизмом действия против этой инфекции. Он может стать первым антимикробным средством от этой инфекции за последние 30 лет.
Антибиотик gepotidacin, разработанный фармацевтической компанией GSK, показал высокую эффективность против гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в ходе III фазы клинических испытаний. Результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
В исследовании участвовало более 600 человек старше 12 лет с диагнозом «гонорея урогенитальной области» из шести стран. Половина получала экспериментальный препарат два раза в день, другая — однократную инъекцию цефтриаксона в сочетании с пероральным азитромицином, которые обычно назначают при инфекции, передаваемой половым путем.
Gepotidacin вылечил 92,6% испытуемых, в том числе зараженных лекарственно-устойчивыми штаммами. Причем оставшиеся 7,4% не учитывались из-за неполноты данных, а не отсутствия результатов от применения антибиотика. В другой группе, которой давали стандартную терапию, число выздоровевших составило 91,2%.
Разработка GSK чаще всего вызывала проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако почти во всех случаях побочные эффекты имели легкую или умеренную степень выраженности.
Представитель британской компании сообщил телеканалу NBC News, что заявка на одобрение gepotidacin будет подана в ближайшие несколько месяцев. Он добавил, что фармгигант намерен получить регистрацию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) до конца этого года.
Положительное решение ознаменует появление первого принципиального нового класса антибактериальных препаратов от гонококковой инфекции за последние 30 лет — триазааценафтиленов. Последними антибиотиками с инновационным механизмом действия против гонореи были фторхинолоны, которые начали использовать в 1990-х годах.
Gepotidacin уже зарегистрирован в США под торговым названием Blujepa. В марте FDA разрешило его применять для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей у женщин старше 12 лет.
Как указывает Всемирная организация здравоохранения, в мире ежегодно заражаются гонореей 82 млн человек. Особенно стремительный рост отмечается в США — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) зафиксировали 640 тыс. новых случаев в 2022 году, а с 2009 по 2021 год показатели заболеваемости взлетели на 118%.
Современные бактерии гонореи стали устойчивыми практически ко всем антибиотикам, использующимся для их лечения, утверждают в CDC. Нелеченая гонорея способна вызвать серьезные осложнения — от воспаления суставов и печени до поражения сердечно-сосудистой и нервной систем, а у женщин увеличивает риск развития бесплодия.
Фото: freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik