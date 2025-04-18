«Биокад» планирует зарегистрировать первую генную терапию гемофилии В

«Биокад» подала документы на регистрацию генотерапевтического препарата арвенакоген санпарвовек. Он предназначен для лечения наследственного заболевания – гемофилии В и будет вводиться один раз.

Компания «Биокад» подала комплект документов в Минздрав для регистрации первой в стране оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В. Регистрационное досье подается в соответствии с процедурой условной регистрации по правилам ЕАЭС, сообщили в пресс-службе производителя.

Основанием для ускоренной регистрации стали данные клинического исследования совмещенных I–II фаз (ANB-002-1/SAFRAN). Несмотря на регистрацию, наблюдение за всеми участниками клинического исследования продолжится на протяжении как минимум пяти лет, а также будет осуществляться набор новых участников в клиническое исследование III фазы (ANB-002-2/MAGNOLIA).

Работа над препаратом велась более семи лет, собственные инвестиции компании в его создание и исследования превысят 3 млрд руб., отметили разработчики. Он создан с использованием рекомбинантных аденоассоциированных вирусных векторов (rAAV).

Разрешение на проведение I/II фазы клинического исследования российского генотерапевтического препарата (ANB-002) Минздрав выдал в феврале 2023 года. В нем принимают участие 54 пациента. Исследование предполагается закончить в середине 2031 года.

В мире одобрены три препарата для генной терапии гемофилии. Первую генную терапию для гемофилии В – этранакоген дезапарвовек компании uniQure – FDA одобрило в 2022 году. Это один из самых дорогих препаратов в мире — цена Hemgenix составляет 3,5 млн долл. В 2023 году разрешен к применению валоктокоген роксапарвовек от BioMarin Pharmaceutical для гемофилии А. Его цена — 2,9 млн долл., в 2024 году Pfizer получила одобрение на фиданакоген элапарвовек, который применяется при гемофилии В, при цене 3,5 млн долл. В феврале 2025 года издание Fierce Pharma сообщило, что Pfizer прекратил выпуск препарата, так как он не вызвал интереса у пациентов и врачей. Официального заявления об этом от компании не было, на сайте Pfizer продукт есть в списке препаратов.

В России эти препараты не зарегистрированы.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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